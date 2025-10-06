Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés a komáromi gyilkosság és Kaszás Nikolett ügyében

Egyre több információ került elő a komáromi gyilkosságról, a tragédia, ami megrázta a települést egy hét után is hatással van a szomszédokra. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Nem ez volt az egyetlen tragédia, ami a közelben történt, Kaszás Nikolett halálla körül is még nagyon sok a megválaszolatlan kérdés.

Gyilkosságok a megyében: a komáromi gyilkosság ebben a házban történt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az eltűnt lány holttestének előkerülése és a komáromi gyilkosság rázta meg az országot