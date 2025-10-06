október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

56 perce

Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés a komáromi gyilkosság és Kaszás Nikolett ügyében

Címkék#heti top10#gyilkosság#kvíz#összefoglaló#eltűnt

Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb legmegrázóbb történéseit. A komáromi gyilkosság még mindig nem hagyja nyugodni a várost, és nem ez az egyetlen tragédia, amire felfigyeltek az emberek.

Kemma.hu

Egyre több információ került elő a komáromi gyilkosságról, a tragédia, ami megrázta a települést egy hét után is hatással van a szomszédokra. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Nem ez volt az egyetlen tragédia, ami a közelben történt, Kaszás Nikolett halálla körül is még nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. 

Komáromi gyilkosság helyszíne, gyilkosságok,
Gyilkosságok a megyében: a komáromi gyilkosság ebben a házban történt
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az eltűnt lány holttestének előkerülése és a komáromi gyilkosság rázta meg az országot

Emlékszel még Vukra, Gombóc Artúrra vagy a Kockás fülű nyúlra?

Négynapos kavalkád Párkány belvárosában

Százötven méterre a túraútvonaltól találták meg a rejtélyes módon eltűnt fiatal lány holttestét a Pilisben

Az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontja szörnyű állapotba került, a tatabányai rongálás visszatérő probléma

Olvasóink, közösségi oldalunkon szavazhattak, szerintük ki a legjobb

A gyanúsítottat másnap reggel fogta el a rendőrség

A helyiek még mindig lesújtva beszélnek az esetről

Nagyon hálásak a szülők és gyermekeik az óvoda dolgozóinak

Ismeretlen nőt keres a tatabányai rendőrség

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu