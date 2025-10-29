október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alázat

13 perce

Elismerések Komáromban: díszoklevelet vehettek át a város példamutató dolgozói

Címkék#díszoklevél#elismerés#Dr Molnár Attila#Városháza

Három komáromi szakember kapott elismerést a Városházán negyedszázados elhivatott munkájáért. A díszokleveleket Dr. Molnár Attila polgármester és munkatársai adták át ünnepélyes keretek között.

Milány Botond

Huszonöt évnyi hűség, kitartás és szakmai alázat – ez jellemezte azt a három komáromi dolgozót, akiket pénteken délelőtt köszöntöttek a Városházán. A város vezetése díszoklevelet adott át a szociális, köznevelési és közigazgatási területen dolgozó szakembereknek, akik munkájukkal hosszú évek óta szolgálják a közösséget. Mondjuk, kik kaptak elismerést a komáromi díszoklevél átadáson.

Komáromi díszoklevél átadás
Fotón a komáromi díszoklevél átadás 
Forrás: Komárom/Facebook

Komáromi díszoklevél átadás a Városházán

Komárom város hivatalos Facebook-oldalán tették közzé a hírt, hogy a díszokleveleket Dr. Molnár Attila polgármester, Vajda Bence alpolgármester és Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző adta át a Városházán. 

Elismerésben részesült:

  • Illésné Süvegh Anetta, a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény szociális asszisztense, a szociális szférában eltöltött 25 évnyi elhivatott és példaértékű munkájáért.
  • Koppáné Molnár Mónika, a Komáromi Napsugár Óvoda igazgatója, a köznevelés területén végzett 25 éves lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai tevékenységéért.
  • Polmüller Ferenc, a Komáromi Polgármesteri Hivatal informatikusa, a közszolgálati pályán eltöltött 25 év kiemelkedő szakmai munkájáért.

Az ünnepségen a városvezetők köszöntötték a kitüntetetteket, kiemelve, hogy a hosszú évek óta végzett hűséges munka példaként szolgálhat minden komáromi dolgozó számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu