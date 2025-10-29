Elismerések Komáromban: díszoklevelet vehettek át a város példamutató dolgozói

Huszonöt évnyi hűség, kitartás és szakmai alázat – ez jellemezte azt a három komáromi dolgozót, akiket pénteken délelőtt köszöntöttek a Városházán. A város vezetése díszoklevelet adott át a szociális, köznevelési és közigazgatási területen dolgozó szakembereknek, akik munkájukkal hosszú évek óta szolgálják a közösséget. Mondjuk, kik kaptak elismerést a komáromi díszoklevél átadáson.

Fotón a komáromi díszoklevél átadás

Forrás: Komárom/Facebook

Komáromi díszoklevél átadás a Városházán

Komárom város hivatalos Facebook-oldalán tették közzé a hírt, hogy a díszokleveleket Dr. Molnár Attila polgármester, Vajda Bence alpolgármester és Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző adta át a Városházán.

Elismerésben részesült:

Illésné Süvegh Anetta, a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény szociális asszisztense, a szociális szférában eltöltött 25 évnyi elhivatott és példaértékű munkájáért.

Koppáné Molnár Mónika, a Komáromi Napsugár Óvoda igazgatója, a köznevelés területén végzett 25 éves lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai tevékenységéért.

Polmüller Ferenc, a Komáromi Polgármesteri Hivatal informatikusa, a közszolgálati pályán eltöltött 25 év kiemelkedő szakmai munkájáért.

Az ünnepségen a városvezetők köszöntötték a kitüntetetteket, kiemelve, hogy a hosszú évek óta végzett hűséges munka példaként szolgálhat minden komáromi dolgozó számára.