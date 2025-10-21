24 perce
Megmutatjuk, hol találod Komárom-Esztergom legszebb temetőit!
Kíváncsi vagy, hol találod a legszebb Komárom-Esztergom megyei temetőket? Most elvezetünk a megye legmeghittebb helyeire. A Komárom-Esztergom vármegyei temetők nyitvatartását sem kell keresgélned mert itt mindent megtalálsz!
Elvezetünk titeket a legszebb temetőkhöz, amelyek Komárom-Esztergom vármegyében találhatók.
Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy gyertyát gyújtsanak szeretteik emlékére. Ebben a cikkben bemutatjuk a Komárom-Esztergom vármegyei temetők szépségét, mert egy sírkert is lehet rendezett, igényes és szép. Összegyűjtöttük a vármegye temetőinek nyitvatartását és legápoltabb helyeit, hogy könnyebben tervezhesd a megemlékezést.
Ebben a cikkben megmutatjuk:
- Hol találhatók Komárom-Esztergom vármegye legszebb temetői?
- Melyik temető rejt történelmi sírokat és híres neveket?
- Milyen nyitvatartással várják a látogatókat mindenszentek idején?
- Hol találod a legápoltabb, legnyugodtabb sírkerteket?
- Melyik városi temető büszkélkedhet több mint százéves múlttal, és kik nyugszanak ott.?
- Milyen különleges hely az Agostyáni Emlékerdő?
- Hol vásárolhatsz mécsest, koszorút vagy temetői virágot, ha az utolsó pillanatban készülsz a megemlékezésre?
Komárom-Esztergom vármegyei temetők a legszebb sírkertek
Tudtad, hogy ma már nemcsak hagyományos temetőkben, hanem úgynevezett emlékerdőkben is lehet temetkezni?
Komárom-Esztergom vármegyében is található egy ilyen különleges hely az Agostyáni Emlékerdő, ahol a fák őrzik az emlékezés nyugalmát. Össze gyűjtöttük a vármegye legszebb temetőit:
Agostyáni emlékerdő
Ez a Tata melletti Agostyán közelében található az erdei temető ami ma is működik, és bárki számára lehetőséget ad arra hogy, a szerettei hamvait itt helyezze örök nyugalomra. Az úgynevezett kegyeleti erdőben az elhunyt hamvait lebomló urnában helyezik el, a választott fa gyökerei alá így az emlékezés szorosan összefonódik a természet körforgásával.
Nyitvatartása:
A temető nyitvatartása mindennap 8-tól 17-ig van nyitva.
Tatabányán található a Síkvölgyi temető
A Síkvölgyi úti temető Tatabánya legnagyobb és leggondozottabb sírkertje, amely a város csendes, zöldövezeti részén található. A T-Szol Zrt. üzemeltetésében álló temetőben árnyas fasorok, gondosan karbantartott parcellák és emlékművek fogadják a látogatókat.
Temető nyitvatartása:
Nyáron 6 és 21 óra között, télen pedig 7 és 18 óra között tart nyitva.
A bikolpusztai temetőben jártunk
Tata: Kocsi úti köztemető, Újtemető
A Kocsi úti köztemető, más néven Újtemető, Tata egyik legfontosabb kegyeleti helye, amely rendezett, parkosított környezetével és a csendes, gondozott környezete ideális helyszínt teremt az elcsendesedéshez és az emlékezéshez.
A város önkormányzatának fenntartásában működő temetőben modern urnafalak, gondozott zöldfelületek és jól kialakított sétányok várják az embereket.
Nyitvatartása:
A temető egész évben nyitva tart, az őszi időszakban 7 és 19 óra között látogatható. Nyugalmat és rendezettsége miatt sok tatai lakos választja szerettei végső nyughelyéül.
Temető mécsest és temetői virágot keres?
A nagyobb boltokban is könnyen beszerezhetsz temetőre szánt mécseseket és koszorúkat.
A Tescóban például műanyag temetői mécsest találsz 429 forintért, a Lidlben tobozkoszorút kínálnak 2799 forintért, míg az Aldiban mohás koszorút mécsessel vásárolhatsz 1799 forintért.
Környei úti temető
A Környei úti temető Tata egyik legrégebbi és legjelentősebb sírkertje, több mint százéves múlttal rendelkezik. Rendezett, parkosított környezetben helyezkedik el, ahol a régi sírhelyek mellett modern parcellák is megtalálhatók. Itt nyugszik több ismert tatai személyiség, köztük Magyary Zoltán és felesége is, és Hampel József is.
A temető nyitvatartása:
A temető a melegebb hónapokban általában 7 és 20 óra között látogatható, és ma is aktívan működő köztemetőként szolgál a város lakói számára.
Esztergomban kettő gyönyörű temető is található
Az első temetőt mutatnánk be ami Esztergom belvárosában található.
Az esztergomi Belvárosi temető a város szívében, a Temető úton található, és a település egyik legpatinásabb, legjelentősebb sírkertje. A temetőben számos híres esztergomi család és közéleti személyiség nyugszik, így nemcsak kegyeleti hely, hanem történelmi emlékhely is egyben. A sírkövek között sétálva a város múltjának darabjai tárulnak elénk díszes, kőfaragott emlékek, műemléki síremlékek és évszázados fák őrzik az elmúlás méltóságát.
A temető nyitvatartása:
A temető áprilistól október végéig 7:00 és 20:00 között tart nyitva, és az Esztergomi Kegyeleti Kft. gondozásában áll.
A másik kiemelkedő temető a városban az a Szentgyörgymezői temető a város peremén található a Kiss Ernő utcában ami egyszerre őrzi a katonák és a helyi lakosok emlékét. A temető különlegessége az hogy, katonai és civil parcellák is kaptak helyet. A területén egy műemlékkápolna is áll ami Esztergom épített örökségéhez tartozik. A Szentgyörgymezői temető ma is aktívan működik, a város egyik legbékésebb emlékhelyeként, ahol méltó környezetben lehet megemlékezni szeretteinkről.
A temető nyitvatartása:
Az általános látogatási időszak április 1-től október 31-ig tart, ebben az időszakban reggel 7 órától este 20 óráig lehet a sírkertben tartózkodni. A téli időszakban, november 1-től március 31-ig, a nyitvatartás reggel 8 órától este 18 óráig lehet jönni látogatni.
Tokodi temető
A falu határában, csendes, természetközeli környezetben helyezkedik el, ahonnan tiszta időben még a Nagy-Gete vonulata is látszik.
A temető rendezett, virágos parcellái és gondosan karbantartott sétányai békés helyet biztosítanak az emlékezéshez és az elcsendesedéshez.
A Tokodi temető az önkormányzat fenntartásában működik, és a mindenszentek idején különösen látogatott: a helyi polgárőrség ilyenkor segíti a közlekedést és a parkolást a környéken.
Nyitvatartása:
A temető pénteken és szombaton 9:00-19:00, vasárnap pedig 9:00-18:00 között látogatható.