Megmutatjuk, hol találod Komárom-Esztergom legszebb temetőit!

Elvezetünk titeket a legszebb temetőkhöz, amelyek Komárom-Esztergom vármegyében találhatók.

Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy gyertyát gyújtsanak szeretteik emlékére. Ebben a cikkben bemutatjuk a Komárom-Esztergom vármegyei temetők szépségét, mert egy sírkert is lehet rendezett, igényes és szép. Összegyűjtöttük a vármegye temetőinek nyitvatartását és legápoltabb helyeit, hogy könnyebben tervezhesd a megemlékezést.

Komárom-Esztergom vármegyei temetők: Legszebb temetők a megyébe

Fotó: F.P. / Forrás: Kemma.hu

Ebben a cikkben megmutatjuk:

Hol találhatók Komárom-Esztergom vármegye legszebb temetői?

Melyik temető rejt történelmi sírokat és híres neveket?

Milyen nyitvatartással várják a látogatókat mindenszentek idején?

Hol találod a legápoltabb, legnyugodtabb sírkerteket?

Melyik városi temető büszkélkedhet több mint százéves múlttal , és kik nyugszanak ott.?

, és kik nyugszanak ott.? Milyen különleges hely az Agostyáni Emlékerdő?

Hol vásárolhatsz mécsest, koszorút vagy temetői virágot, ha az utolsó pillanatban készülsz a megemlékezésre?

Komárom-Esztergom vármegyei temetők a legszebb sírkertek

Tudtad, hogy ma már nemcsak hagyományos temetőkben, hanem úgynevezett emlékerdőkben is lehet temetkezni?

Komárom-Esztergom vármegyében is található egy ilyen különleges hely az Agostyáni Emlékerdő, ahol a fák őrzik az emlékezés nyugalmát. Össze gyűjtöttük a vármegye legszebb temetőit:

Agostyáni emlékerdő

Ez a Tata melletti Agostyán közelében található az erdei temető ami ma is működik, és bárki számára lehetőséget ad arra hogy, a szerettei hamvait itt helyezze örök nyugalomra. Az úgynevezett kegyeleti erdőben az elhunyt hamvait lebomló urnában helyezik el, a választott fa gyökerei alá így az emlékezés szorosan összefonódik a természet körforgásával.

Nyitvatartása:

A temető nyitvatartása mindennap 8-tól 17-ig van nyitva.

Agostyáni Emlékerdő a mai napig működik

Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu

Tatabányán található a Síkvölgyi temető

A Síkvölgyi úti temető Tatabánya legnagyobb és leggondozottabb sírkertje, amely a város csendes, zöldövezeti részén található. A T-Szol Zrt. üzemeltetésében álló temetőben árnyas fasorok, gondosan karbantartott parcellák és emlékművek fogadják a látogatókat.