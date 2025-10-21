október 21., kedd

Megemlékezés

13 perce

Megmutatjuk, hol találod Komárom-Esztergom legszebb temetőit!

#Tatabánya#Mindenszentek#emlékezés#temető#sírhely

Kíváncsi vagy, hol találod a legszebb Komárom-Esztergom megyei temetőket? Most elvezetünk a megye legmeghittebb helyeire. A Komárom-Esztergom vármegyei temetők nyitvatartását sem kell keresgélned mert itt mindent megtalálsz!

Varga Panna

Elvezetünk titeket a legszebb temetőkhöz, amelyek Komárom-Esztergom vármegyében találhatók.
Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy gyertyát gyújtsanak szeretteik emlékére. Ebben a cikkben bemutatjuk a Komárom-Esztergom vármegyei temetők szépségét, mert egy sírkert is lehet rendezett, igényes és szép. Összegyűjtöttük a vármegye temetőinek nyitvatartását és legápoltabb helyeit, hogy könnyebben tervezhesd a megemlékezést.

Komárom-Esztergom vármegyei temetők: Legszebb temetők a vármegyébe
Komárom-Esztergom vármegyei temetők: Legszebb temetők a megyébe
Fotó: F.P. / Forrás:  Kemma.hu

Ebben a cikkben megmutatjuk:

  •  Hol találhatók Komárom-Esztergom vármegye legszebb temetői?
  •  Melyik temető rejt történelmi sírokat és híres neveket?
  •  Milyen nyitvatartással várják a látogatókat mindenszentek idején?
  •  Hol találod a legápoltabb, legnyugodtabb sírkerteket?
  •  Melyik városi temető büszkélkedhet több mint százéves múlttal, és kik nyugszanak ott.?
  •  Milyen különleges hely az Agostyáni Emlékerdő?
  •  Hol vásárolhatsz mécsest, koszorút vagy temetői virágot, ha az utolsó pillanatban készülsz a megemlékezésre?

Komárom-Esztergom vármegyei temetők a legszebb sírkertek 

Tudtad, hogy ma már nemcsak hagyományos temetőkben, hanem úgynevezett emlékerdőkben is lehet temetkezni?
Komárom-Esztergom vármegyében is található egy ilyen különleges hely az Agostyáni Emlékerdő, ahol a fák őrzik az emlékezés nyugalmát. Össze gyűjtöttük a vármegye legszebb temetőit:

Agostyáni emlékerdő

Ez a Tata melletti Agostyán közelében található az erdei temető ami ma is  működik, és bárki számára lehetőséget ad arra hogy, a szerettei hamvait itt helyezze örök nyugalomra.  Az úgynevezett kegyeleti erdőben az elhunyt hamvait lebomló urnában helyezik el, a választott fa gyökerei alá  így az emlékezés szorosan összefonódik a természet körforgásával. 

Nyitvatartása:

A temető nyitvatartása mindennap 8-tól 17-ig van nyitva. 

Agostyáni Emlékerdő a mai napig működik
Agostyáni Emlékerdő a mai napig működik
Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu

Tatabányán található a Síkvölgyi temető

A Síkvölgyi úti temető Tatabánya legnagyobb és leggondozottabb sírkertje, amely a város csendes, zöldövezeti részén található. A T-Szol Zrt. üzemeltetésében álló temetőben árnyas fasorok, gondosan karbantartott parcellák és emlékművek fogadják a látogatókat.

Temető nyitvatartása:

Nyáron 6 és 21 óra között, télen pedig 7 és 18 óra között tart nyitva.

 

Síkvölgyi temető a vármegye egyik legszebb temetője
Síkvölgyi temető a vármegye egyik legszebb temetője
Fotó: Fajsz Péter / Forrás:  Kemma.hu

A bikolpusztai temetőben jártunk

Tata: Kocsi úti köztemető, Újtemető

A Kocsi úti köztemető, más néven Újtemető, Tata egyik legfontosabb kegyeleti helye, amely rendezett, parkosított környezetével és a csendes, gondozott környezete ideális helyszínt teremt az elcsendesedéshez és az emlékezéshez.
A város önkormányzatának fenntartásában működő temetőben modern urnafalak, gondozott zöldfelületek és jól kialakított sétányok várják az embereket.

Nyitvatartása:

A temető egész évben nyitva tart, az őszi időszakban 7 és 19 óra között látogatható. Nyugalmat és rendezettsége miatt sok tatai lakos választja szerettei végső nyughelyéül.

Kocsi úti, Újtemető rendezett környezetben várja az oda látogatókat
Kocsi úti, Újtemető rendezett környezetben várja az oda látogatókat
Forrás: acenter.hu

Temető mécsest és temetői virágot keres?

A nagyobb boltokban is könnyen beszerezhetsz temetőre szánt mécseseket és koszorúkat.
A Tescóban például műanyag temetői mécsest találsz 429 forintért, a Lidlben tobozkoszorút kínálnak 2799 forintért, míg az Aldiban mohás koszorút mécsessel vásárolhatsz 1799 forintért

Környei úti temető

A Környei úti temető Tata egyik legrégebbi és legjelentősebb sírkertje, több mint százéves múlttal rendelkezik. Rendezett, parkosított környezetben helyezkedik el, ahol a régi sírhelyek mellett modern parcellák is megtalálhatók. Itt nyugszik több ismert tatai személyiség, köztük Magyary Zoltán és felesége is, és Hampel József is.

A temető nyitvatartása:

A temető a melegebb hónapokban általában 7 és 20 óra között látogatható, és ma is aktívan működő köztemetőként szolgál a város lakói számára.

A tatai környei úti temető ősszel is gyönyörű
A tatai környei úti temető ősszel is gyönyörű
Fotó: F.P. / Forrás:  Kemma.hu

Esztergomban kettő gyönyörű temető is található

Az első temetőt mutatnánk be ami Esztergom belvárosában található. 

Az esztergomi Belvárosi temető a város szívében, a Temető úton található, és a település egyik legpatinásabb, legjelentősebb sírkertje. A temetőben számos híres esztergomi család és közéleti személyiség nyugszik, így nemcsak kegyeleti hely, hanem történelmi emlékhely is egyben. A sírkövek között sétálva a város múltjának darabjai tárulnak elénk díszes, kőfaragott emlékek, műemléki síremlékek és évszázados fák őrzik az elmúlás méltóságát.

A temető nyitvatartása:

A temető áprilistól október végéig 7:00 és 20:00 között tart nyitva, és az Esztergomi Kegyeleti Kft. gondozásában áll.

A belvárosi temető Esztergomban sok híres embernek adott végső nyughelyet
A belvárosi temető Esztergomban sok híres embernek adott végső nyughelyet
Forrás:  Kemma.hu

A másik kiemelkedő temető a városban az a Szentgyörgymezői temető a város peremén található a Kiss Ernő utcában ami egyszerre őrzi a katonák és a helyi lakosok emlékét. A temető különlegessége az hogy, katonai és civil parcellák is kaptak helyet. A területén egy műemlékkápolna is áll ami Esztergom épített örökségéhez tartozik. A Szentgyörgymezői temető ma is aktívan működik, a város egyik legbékésebb emlékhelyeként, ahol méltó környezetben lehet megemlékezni szeretteinkről. 

A temető nyitvatartása:

 Az általános látogatási időszak április 1-től október 31-ig tart, ebben az időszakban reggel 7 órától este 20 óráig lehet a sírkertben tartózkodni. A téli időszakban, november 1-től március 31-ig, a nyitvatartás reggel 8 órától este 18 óráig lehet jönni látogatni.

Szentgyörgymezei temetőbe katonai és civil emberek nyugszanak
Szentgyörgymezei temetőbe katonai és civil emberek nyugszanak
Forrás:  Kemma.hu

Tokodi temető

 A falu határában, csendes, természetközeli környezetben helyezkedik el, ahonnan tiszta időben még a Nagy-Gete vonulata is látszik.
A temető rendezett, virágos parcellái és gondosan karbantartott sétányai békés helyet biztosítanak az emlékezéshez és az elcsendesedéshez.

A Tokodi temető az önkormányzat fenntartásában működik, és a mindenszentek idején különösen látogatott: a helyi polgárőrség ilyenkor segíti a közlekedést és a parkolást a környéken.

 Nyitvatartása:

A temető pénteken és szombaton 9:00-19:00, vasárnap pedig 9:00-18:00 között látogatható.

A tokodi temetőben az ősrégi sírövektől a modernebb parcelláig minden jelen van
Forrás: Fortepan

 

 

 

