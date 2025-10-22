31 perce
Itt a legjobb programoroló: ennyi helyre még rövid is lesz a hosszú hétvége
Közeleg az október végi hosszú hétvége, és ha még nem tudod, merre indulj, van egy jó hírünk: Komárom-Esztergom megyei programok sokasága vár rád! A Komárom-Esztergom megyei programok között idén is találsz koncerteket, fesztiválokat, családi rendezvényeket és halloweeni bulikat, csak rajtad múlik, melyiket választod!
Összegyűjtöttük városonként a legjobb eseményeket, hogy könnyen megtaláld, merre érdemes elindulni a pihenős napokon.
Komárom-Esztergom megyei programok avagy mik lesznek a hosszú hétvégén:
Tatabánya
- Október 26-án ,vasárnap , Gryllus Vilmos koncert a Vértes Agórájában. Családi, zenés program, ahol a gyerekek is végigénekelhetik a műsort.
- Október 26-án vasárnap Henrik - Tatabányai bányász arcképe című kiállítása a Tulipános Házban.
- Október 25-én - Tök "RÉMES" Délután 15.00-tól a Kertvárosi Művelődési Otthonban.
Tata
- Október 24–26. péntektől-vasárnapig Tatai Halfesztivál ,Öreg-tavi Nagy Halászat idén is várja majd az érdeklődőket.
Hagyományőrző halászprogram, gasztro-standok, koncert, vásár, látványhalászat.
- Október 26. vasárnap - Halloween-est az Esterházy-kastélyban.
Észak-Komárom (Komárno, Szlovákia)
- Október 25-én, szombaton - Demjén Ferenc koncert a Športová hala csarnokban.
A legendás énekes visszatérő fellépése a Felvidéken, 18:00-tól.
Komárom
Október 25–26-án LehárFeszt - Nemzetközi Operettfesztivál a város több helyszínén. Operett, musical és színházi produkciók várják az oda látogatókat.
Esztergom
- Október 24-én pénteken - Madárgyűrűzés és Agócs Márton & Fejér Mihály duó koncert a Kaleidoszkóp Házban.
- Október 25-én szombaton – Éjszakai fürdőzés a városi fürdőben 20:00-01:00 között várja a vendégeket.
Dorog
- Október 25-én - Halloweeni Bányarém keresés, A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban
Kiránduló helyek a megyében:
Aki viszont nem tervezett programot a hosszú hétvégére, annak sem kell aggódnia, hiszen számos csodálatos kirándulóhely vár a környéken. Összegyűjtöttük a legjobb helyeket, ahol a gyerekekkel is szuper élmény vár rátok.
Tata
- Angolkert
- Kálvária-domb
- Fényes-tanösvény
Tatabánya
- Turul-madár
- Szelim-barlang
- Körtvélyesi-erdei temető
Esztergom
- Vaskapu-hegy
- Strázsa-hegy
- Boldog Özséb-kilátó
- Majális-forrás
- Rám-szakadék
Vértessomló
- Vitányvár
Bokod
- Lebegő-falu
