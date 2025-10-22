Itt a legjobb programsoroló: ennyi helyre még rövid is lesz a hosszú hétvége

Közeleg az október végi hosszú hétvége, és ha még nincs ötleted, hová indulj, segítünk! Komárom-Esztergom megyei ezúttal is tele lesz izgalmas programokkal koncertek, fesztiválok, kiállítások és halloweeni bulik várnak minden korosztályt. A Komárom-Esztergom megyei programokat összegyűjtöttük a megyében ebbe a cikkbe.

Összegyűjtöttük városonként a legjobb eseményeket, hogy könnyen megtaláld, merre érdemes elindulni a pihenős napokon.

Komárom-Esztergom megyei programok a hosszú hétvégére: Fényképen a 2023-as Tatai lehalászás

Fotó: Fajsz Péter / Forrás: Kemma.hu

Komárom-Esztergom megyei programok avagy mik lesznek a hosszú hétvégén:

Mutatjuk, milyen programok lesznek a megyében a hosszú hétvégén!

Városonként összeszedtük a legjobb eseményeket, hogy ne maradj le semmiről.

Tatabánya

Október 26-án ,vasárnap , Gryllus Vilmos koncert a Vértes Agórájában. Családi, zenés program, ahol a gyerekek is végigénekelhetik a műsort.

, a Vértes Agórájában. Családi, zenés program, ahol a gyerekek is végigénekelhetik a műsort. Október 26-án vasárnap Henrik - Tatabányai bányász arcképe című kiállítása a Tulipános Házban.

- Tatabányai bányász arcképe című kiállítása a Tulipános Házban. Október 25-én - Tök "RÉMES" Délután 15.00-tól a Kertvárosi Művelődési Otthonban.

Tata

Október 24–26. péntektől-vasárnapig Tatai Halfesztivál ,Öreg-tavi Nagy Halászat idén is várja majd az érdeklődőket.

Hagyományőrző halászprogram, gasztro-standok, koncert, vásár, látványhalászat.

Október 26. vasárnap - Halloween-est az Esterházy-kastélyban.

Észak-Komárom (Komárno, Szlovákia)

Október 25-én, szombaton - Demjén Ferenc koncert a Športová hala csarnokban.

A legendás énekes visszatérő fellépése a Felvidéken, 18:00-tól.

Komárom

Október 25–26-án LehárFeszt - Nemzetközi Operettfesztivál a város több helyszínén. Operett, musical és színházi produkciók várják az oda látogatókat.

Esztergom

Október 24-én pénteken - Madárgyűrűzés és Agócs Márton & Fejér Mihály duó koncert a Kaleidoszkóp Házban.

Október 25-én szombaton – Éjszakai fürdőzés a városi fürdőben 20:00-01:00 között várja a vendégeket.

Dorog

Október 25-én - Halloweeni Bányarém keresés, A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban

Kiránduló helyek a megyében:

Aki viszont nem tervezett programot a hosszú hétvégére, annak sem kell aggódnia, hiszen számos csodálatos kirándulóhely vár a környéken. Összegyűjtöttük a legjobb helyeket, ahol a gyerekekkel is szuper élmény vár rátok.