Program ajánló

2 órája

Itt a legjobb programsoroló: ennyi helyre még rövid is lesz a hosszú hétvége

Címkék#programajánló#programötlet#esemény#koncert#fesztivál#program

Közeleg az október végi hosszú hétvége, és ha még nem tudod, merre indulj, van egy jó hírünk: Komárom-Esztergom megyei programok sokasága vár rád! A Komárom-Esztergom megyei programok között idén is találsz koncerteket, fesztiválokat, családi rendezvényeket és halloweeni bulikat, csak rajtad múlik, melyiket választod!

Varga Panna

Közeleg az október végi hosszú hétvége, és ha még nincs ötleted, hová indulj, segítünk! Komárom-Esztergom megyei ezúttal is tele lesz izgalmas programokkal koncertek, fesztiválok, kiállítások és halloweeni bulik várnak minden korosztályt. A Komárom-Esztergom megyei programokat összegyűjtöttük a megyében ebbe a cikkbe.
Összegyűjtöttük városonként a legjobb eseményeket, hogy könnyen megtaláld, merre érdemes elindulni a pihenős napokon.

Komárom-Esztergom megyei programok a hosszú hétvégére!
Komárom-Esztergom megyei programok a hosszú hétvégére: Fényképen a 2023-as Tatai lehalászás
Fotó: Fajsz Péter / Forrás:  Kemma.hu

Komárom-Esztergom megyei programok avagy mik lesznek a hosszú hétvégén:

Mutatjuk, milyen programok lesznek a megyében a hosszú hétvégén!
Városonként összeszedtük a legjobb eseményeket, hogy ne maradj le semmiről.

Tatabánya

  • Október 26-án ,vasárnap , Gryllus Vilmos koncert a Vértes Agórájában. Családi, zenés program, ahol a gyerekek is végigénekelhetik a műsort.
  • Október 26-án vasárnap Henrik - Tatabányai bányász arcképe című kiállítása a Tulipános Házban.
  •   Október 25-én  - Tök "RÉMES" Délután 15.00-tól a Kertvárosi Művelődési Otthonban.

Tata

  • Október 26. vasárnap - Halloween-est az Esterházy-kastélyban.

Észak-Komárom (Komárno, Szlovákia)

  • Október 25-én, szombaton - Demjén Ferenc koncert a Športová hala csarnokban.
    A legendás énekes visszatérő fellépése a Felvidéken, 18:00-tól.

Komárom

Október 25–26-án  LehárFeszt - Nemzetközi Operettfesztivál a város több helyszínén. Operett, musical és színházi produkciók várják az oda látogatókat.

Esztergom

Dorog

  •  Október 25-én - Halloweeni Bányarém keresés, A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban

Kiránduló helyek a megyében:

Aki viszont nem tervezett programot a hosszú hétvégére, annak sem kell aggódnia, hiszen számos csodálatos kirándulóhely vár a környéken. Összegyűjtöttük a legjobb helyeket, ahol a gyerekekkel is szuper élmény vár rátok.

Tata

  • Angolkert
  • Kálvária-domb
  • Fényes-tanösvény

Tatabánya

  • Turul-madár
  • Szelim-barlang
  • Körtvélyesi-erdei temető

Esztergom

  • Vaskapu-hegy
  • Strázsa-hegy
  • Boldog Özséb-kilátó
  • Majális-forrás
  • Rám-szakadék

Vértessomló

  • Vitányvár

Bokod

  • Lebegő-falu

 

 

 

