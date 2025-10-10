Fotókon és videón a kocsi óvoda szülinapi bulija: 125 évet ünnepeltek a világhírű faluban

Öt generáció gyermeke nőtt fel a kocsi óvoda falai között, és mindannyian részesei voltak az intézmény történetének. Rájuk is emlékeztek az 125. születésnap alkalmából rendezett ünnepségen, ahol nemcsak a jelenlegi óvodások, hanem a volt pedagógusok, dajkák, a település korábbi vezetői, valamint a környező és szlovákiai óvodák képviselői is jelen voltak.

Öt generáció gyermeke nőtt fel a kocsi óvoda falai között

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A rendezvényen ezúttal nem a gyerekeké volt a főszerep: a meghívottak között ott voltak az intézmény korábbi munkatársai, a település régi vezetői, valamint a szlovákiai Madar és Dunamagocs képviselői.

125 éves a kocsi óvoda

A terület országgyűlési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit is részt vett az eseményen. Beszédében megemlítette, hogy ez az az intézmény a településen, amihez minden kocsinak valamilyen formában köze van. Vagy ő járt oda, vagy a gyermeke, esetleg rokona. Mint mondta, azért is ennyire fontos a falusiaknak megünnepelni az óvoda születésnapját, mert igazából a családjukat jelenti a számukra.

– A világ változik, minden változik körülöttünk, de amit a gyerekekkel csinálni kell, az évszázadok óta nem változik. Szeretni, nevelni és neveléssel növelni, hogy növekedjenek hittben és szeretetben és az óvoda ez a hely – emelte ki beszédében.

Az ünnepségen a nagycsoportosok fellépése mellett a rajzpályázat eredményét is kihirdették, és voltak egykori óvodások is, akik egy kis műsorral kedveskedtek régi óvodájuknak. Illetve a torta sem maradhatott el a kedves eseményről.

Az intézmény jelenlegi épületét 1977 októberében adták át, 125 férőhellyel és öt csoporttal. Az első évben 139 gyermeket vettek fel, 30 fős csoportlétszámmal, és a beszámolók szerint az eszközellátottság akkor is nagyon jó volt. A pedagógusok és dajkák munkáját mindig nagy megbecsülés övezte, és a mai napig a közösség szívéhez nőtt a személyzet. Jelenleg az óvoda 5 csoporttal, 116 gyermekkel működik, modern eszközökkel, de a melegség és odafigyelés hagyománya továbbra is megmaradt.

Az intézmény vezetője, Bódis Mónika beszédében kiemelte az ünnep jelentőségét.

– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma együtt ünnepelhetjük a Kocsi Mesekert Óvoda fennállásának 125. évfordulóját. Ez a jeles alkalom lehetőséget ad arra, hogy egyszerre tekintsünk vissza a múltra, értékeljük a jelent, és reménnyel forduljunk a jövő felé – emelte ki a vezető.