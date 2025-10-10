október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Fotókon és videón a kocsi óvoda szülinapi bulija: 125 évet ünnepeltek a világhírű faluban

Címkék#élmény#gyerek#kocsi óvoda#óvodások#játék#intézmény#generáció#pedagógus

Jelenlegi és egykori óvodások műsorával ünnepelték a jubileumi születésnapot. A kocsi óvoda immár 125 éve nyújt biztonságos menedéket a település gyermekeinek.

Kemma.hu

Öt generáció gyermeke nőtt fel a kocsi óvoda falai között, és mindannyian részesei voltak az intézmény történetének. Rájuk is emlékeztek az 125. születésnap alkalmából rendezett ünnepségen, ahol nemcsak a jelenlegi óvodások, hanem a volt pedagógusok, dajkák, a település korábbi vezetői, valamint a környező és szlovákiai óvodák képviselői is jelen voltak.

125 éves a kocsi óvoda
Öt generáció gyermeke nőtt fel a kocsi óvoda falai között
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A rendezvényen ezúttal nem a gyerekeké volt a főszerep: a meghívottak között ott voltak az intézmény korábbi munkatársai, a település régi vezetői, valamint a szlovákiai Madar és Dunamagocs képviselői. 

125 éves a kocsi óvoda

A terület országgyűlési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit is részt vett az eseményen. Beszédében megemlítette, hogy ez az az intézmény a településen, amihez minden kocsinak valamilyen formában köze van. Vagy ő járt oda, vagy a gyermeke, esetleg rokona. Mint mondta, azért is ennyire fontos a falusiaknak megünnepelni az óvoda születésnapját, mert igazából a családjukat jelenti a számukra.

– A világ változik, minden változik körülöttünk, de amit a gyerekekkel csinálni kell, az évszázadok óta nem változik. Szeretni, nevelni és neveléssel növelni, hogy növekedjenek hittben és szeretetben és az óvoda ez a hely – emelte ki beszédében.

Az ünnepségen a nagycsoportosok fellépése mellett a rajzpályázat eredményét is kihirdették, és voltak egykori óvodások is, akik egy kis műsorral kedveskedtek régi óvodájuknak. Illetve a torta sem maradhatott el a kedves eseményről. 

Az intézmény jelenlegi épületét 1977 októberében adták át, 125 férőhellyel és öt csoporttal. Az első évben 139 gyermeket vettek fel, 30 fős csoportlétszámmal, és a beszámolók szerint az eszközellátottság akkor is nagyon jó volt. A pedagógusok és dajkák munkáját mindig nagy megbecsülés övezte, és a mai napig a közösség szívéhez nőtt a személyzet. Jelenleg az óvoda 5 csoporttal, 116 gyermekkel működik, modern eszközökkel, de a melegség és odafigyelés hagyománya továbbra is megmaradt.

Az intézmény vezetője, Bódis Mónika beszédében kiemelte az ünnep jelentőségét.
– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma együtt ünnepelhetjük a Kocsi Mesekert Óvoda fennállásának 125. évfordulóját. Ez a jeles alkalom lehetőséget ad arra, hogy egyszerre tekintsünk vissza a múltra, értékeljük a jelent, és reménnyel forduljunk a jövő felé – emelte ki a vezető. 

Hozzátette, hogy ma korszerű épület és modern játékok várják a gyerekeket, de a legfontosabb értékek nem változtak: a szeretet, a biztonság és az odafigyelés. 
– Ma köszönetet mondunk mindazoknak, akik valaha itt dolgoztak: a régi pedagógusoknak, dajkáknak, vezetőknek, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az óvoda ma ilyen élő, szeretetteljes közösség legyen. És köszönet a jelen dolgozóinak is, akik nap mint nap fáradhatatlanul építik gyermekeink jövőjét – tette hozzá. 

Az esemény hangulatát a nosztalgia és a közösségi élmény jellemezte, hiszen az ünneplés nemcsak a múlt, hanem a jelen és a jövő értékeit is összekapcsolta, miközben felidézte mindazokat a generációkat, akik a Kocsi Óvoda falai között nőttek fel.

GALÉRIA: Fotókon a 125 éves a kocsi óvoda (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Egyébként a Kocs szó az egész világon ismert a Kocs szót szinte az egész világon ismerik, erről írtunk ebben a cikkünkben korábban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu