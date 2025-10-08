1 órája
„Olcsóbb lehet, mint a gázfűtés” – szakértővel beszélgettünk a klímás fűtésről
Ahogy hűl a levegő, sokan keresnek gyors és olcsó megoldást a fűtésre. A klímás fűtés nemcsak nyári hűtésre alkalmas, hanem télen is hatékony alternatívája lehet a gázkazánnak – főleg, ha jól választjuk meg a berendezést és gondoskodunk a karbantartásról.
Ahogy beköszönt az őszi hideg, egyre több család gondolkodik azon, hogyan lehetne olcsóbban és hatékonyabban fűteni. Az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a klímás fűtés iránt – de vajon megéri-e tényleg klímával fűteni a téli hónapokban? Erről Horváth Károlyt, a Klímatárs Kft. szakemberét kérdeztük.
A klímás fűtés gyorsabban melegít, de másfajta meleget ad
A klímás fűtés alapja, hogy a levegőt melegíti fel először, nem pedig a falakat vagy a tárgyakat, mint a hagyományos rendszerek.
A komfortérzet sokkal hamarabb létrejön, hiszen gyorsabban érezzük, hogy meleg van, de maga a ház szerkezete tovább marad hideg
– magyarázta Károly.
Míg egy radiátoros fűtés először a falakat melegíti át, a klíma már néhány perc alatt kellemes hőérzetet ad. A különbség főként a hőeloszlásban rejlik: a klíma 50 fok körüli levegőt fúj ki, míg egy radiátor akár 70 fokos vízzel működik, így más típusú hőérzetet biztosít.
Inverteres technológia: kevesebb fogyasztás, több hő
A modern berendezések már mind inverteres technológiával működnek, ami nagyban növeli a hatékonyságot.
Egy 3,5 kilowattos készülék 3,8 kilowatt hőenergiát is képes leadni, miközben mindössze 0,67 kilowattot vesz fel
– mondta a szakember.
Vagyis a klímás fűtés lényegesen kevesebb áramot használ, mint amennyi hőt termel – ez az egyik legnagyobb előnye a rendszernek.
Klíma kontra gáz: feleannyiból megúszható
Az energiaárak emelkedésével egyre több háztartás tér át klímás fűtésre.
A mai árak mellett sok család próbál kiutat találni, és a klíma erre tökéletes megoldás. Fele annyiból meg lehet úszni, mintha gázzal fűtenénk
– hangsúlyozta Karesz.
Bár a gázfűtés továbbra is hatékonyabb hőleadásban, a klíma költséghatékonysága és gyors melegítése miatt sokan már most ezt választják – főleg ott, ahol kedvezményes, úgynevezett „éjszakai áram” vagy H-tarifa is elérhető.
Ebből kifolyólag egyre elterjedtebb Magyarországon a klímás fűtés, amióta a gázszámlák évről évre drágulnak. Költséghatékonyabb megoldást jelent a családoknak, még akkor is, ha több egységet építenek be egy lakásba, illetve házba.
Fontos a karbantartás
A szakember szerint a legtöbben hajlamosak elfelejteni, hogy a klíma rendszeres gondozást igényel.
Évente kétszer ajánlott a karbantartás, jellemzően a szezonváltás idején – amikor a hűtésről fűtésre, vagy fordítva váltunk
– mondta.
A megfelelően karbantartott berendezés akár 10-15 évig is megbízhatóan működik, és egyes gyártók akár élettartam-garanciát is kínálnak.
A Klímatárs Kft. csapata Budapestről és Pest megyéből indulva ma már Tatabányán és környékén is számos helyen telepít klímás rendszereket, és a szakember szerint a kereslet tovább nő.
Összegezve: kinek ajánlott?
A klímás fűtés ideális választás lehet:
- kisebb lakásokba vagy új építésű otthonokba,
- átmeneti időszakra,
- vagy kiegészítő fűtésként.
Ha valaki megfelelő helyre szereli, rendszeresen karbantartja és kihasználja a kedvezményes tarifákat, a klímás fűtés valóban hatékony és pénztárcabarát alternatíva lehet a hagyományos fűtési rendszerek mellett.
Korábban már írtunk arról is, mikor indul hivatalosan a fűtés szezon, és mit tehetnek azok, akik a távfűtéses lakásokban fázva várják a melegebb napokat. A részleteket – például, hogy hány foknál köteles a szolgáltató elindítani a fűtést – ebben a cikkben foglaltuk össze. Aki viszont saját megoldásban gondolkodik, annak a klímás fűtés mostanra reális és költséghatékony alternatíva lehet.
