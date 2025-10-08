október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtés szezon

1 órája

„Olcsóbb lehet, mint a gázfűtés” – szakértővel beszélgettünk a klímás fűtésről

Címkék#inverteres#rendszer#klíma#fűtés#fűtési szezon

Ahogy hűl a levegő, sokan keresnek gyors és olcsó megoldást a fűtésre. A klímás fűtés nemcsak nyári hűtésre alkalmas, hanem télen is hatékony alternatívája lehet a gázkazánnak – főleg, ha jól választjuk meg a berendezést és gondoskodunk a karbantartásról.

Bajcsy Tünde

Ahogy beköszönt az őszi hideg, egyre több család gondolkodik azon, hogyan lehetne olcsóbban és hatékonyabban fűteni. Az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a klímás fűtés iránt – de vajon megéri-e tényleg klímával fűteni a téli hónapokban? Erről Horváth Károlyt, a Klímatárs Kft. szakemberét kérdeztük.

Klímás fűtés: a modern inverteres berendezések már hatékonyan melegítenek télen is.
Klímás fűtés: a modern inverteres berendezések már hatékonyan melegítenek télen is
Forrás:  Shutterstock

A klímás fűtés gyorsabban melegít, de másfajta meleget ad

A klímás fűtés alapja, hogy a levegőt melegíti fel először, nem pedig a falakat vagy a tárgyakat, mint a hagyományos rendszerek. 

A komfortérzet sokkal hamarabb létrejön, hiszen gyorsabban érezzük, hogy meleg van, de maga a ház szerkezete tovább marad hideg

– magyarázta Károly.

Míg egy radiátoros fűtés először a falakat melegíti át, a klíma már néhány perc alatt kellemes hőérzetet ad. A különbség főként a hőeloszlásban rejlik: a klíma 50 fok körüli levegőt fúj ki, míg egy radiátor akár 70 fokos vízzel működik, így más típusú hőérzetet biztosít.

Inverteres technológia: kevesebb fogyasztás, több hő

A modern berendezések már mind inverteres technológiával működnek, ami nagyban növeli a hatékonyságot.

Egy 3,5 kilowattos készülék 3,8 kilowatt hőenergiát is képes leadni, miközben mindössze 0,67 kilowattot vesz fel

 – mondta a szakember.
Vagyis a klímás fűtés lényegesen kevesebb áramot használ, mint amennyi hőt termel – ez az egyik legnagyobb előnye a rendszernek.

Klíma kontra gáz: feleannyiból megúszható

Az energiaárak emelkedésével egyre több háztartás tér át klímás fűtésre.

A mai árak mellett sok család próbál kiutat találni, és a klíma erre tökéletes megoldás. Fele annyiból meg lehet úszni, mintha gázzal fűtenénk

– hangsúlyozta Karesz.
Bár a gázfűtés továbbra is hatékonyabb hőleadásban, a klíma költséghatékonysága és gyors melegítése miatt sokan már most ezt választják – főleg ott, ahol kedvezményes, úgynevezett „éjszakai áram” vagy H-tarifa is elérhető. 

Ebből kifolyólag egyre elterjedtebb Magyarországon a klímás fűtés, amióta a gázszámlák évről évre drágulnak. Költséghatékonyabb megoldást jelent a családoknak, még akkor is, ha több egységet építenek be egy lakásba, illetve házba.

Fontos a karbantartás

A szakember szerint a legtöbben hajlamosak elfelejteni, hogy a klíma rendszeres gondozást igényel.

Évente kétszer ajánlott a karbantartás, jellemzően a szezonváltás idején – amikor a hűtésről fűtésre, vagy fordítva váltunk

– mondta.
A megfelelően karbantartott berendezés akár 10-15 évig is megbízhatóan működik, és egyes gyártók akár élettartam-garanciát is kínálnak.

A Klímatárs Kft. csapata Budapestről és Pest megyéből indulva ma már Tatabányán és környékén is számos helyen telepít klímás rendszereket, és a szakember szerint a kereslet tovább nő.

Összegezve: kinek ajánlott?

A klímás fűtés ideális választás lehet:

  • kisebb lakásokba vagy új építésű otthonokba,
  • átmeneti időszakra,
  • vagy kiegészítő fűtésként.

Ha valaki megfelelő helyre szereli, rendszeresen karbantartja és kihasználja a kedvezményes tarifákat, a klímás fűtés valóban hatékony és pénztárcabarát alternatíva lehet a hagyományos fűtési rendszerek mellett.

Korábban már írtunk arról is, mikor indul hivatalosan a fűtés szezon, és mit tehetnek azok, akik a távfűtéses lakásokban fázva várják a melegebb napokat. A részleteket – például, hogy hány foknál köteles a szolgáltató elindítani a fűtést – ebben a cikkben foglaltuk össze. Aki viszont saját megoldásban gondolkodik, annak a klímás fűtés mostanra reális és költséghatékony alternatíva lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu