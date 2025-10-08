„Olcsóbb lehet, mint a gázfűtés” – szakértővel beszélgettünk a klímás fűtésről

Ahogy beköszönt az őszi hideg, egyre több család gondolkodik azon, hogyan lehetne olcsóbban és hatékonyabban fűteni. Az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a klímás fűtés iránt – de vajon megéri-e tényleg klímával fűteni a téli hónapokban? Erről Horváth Károlyt, a Klímatárs Kft. szakemberét kérdeztük.

Klímás fűtés: a modern inverteres berendezések már hatékonyan melegítenek télen is

Forrás: Shutterstock

A klímás fűtés gyorsabban melegít, de másfajta meleget ad

A klímás fűtés alapja, hogy a levegőt melegíti fel először, nem pedig a falakat vagy a tárgyakat, mint a hagyományos rendszerek.

A komfortérzet sokkal hamarabb létrejön, hiszen gyorsabban érezzük, hogy meleg van, de maga a ház szerkezete tovább marad hideg

– magyarázta Károly.

Míg egy radiátoros fűtés először a falakat melegíti át, a klíma már néhány perc alatt kellemes hőérzetet ad. A különbség főként a hőeloszlásban rejlik: a klíma 50 fok körüli levegőt fúj ki, míg egy radiátor akár 70 fokos vízzel működik, így más típusú hőérzetet biztosít.

Inverteres technológia: kevesebb fogyasztás, több hő

A modern berendezések már mind inverteres technológiával működnek, ami nagyban növeli a hatékonyságot.

Egy 3,5 kilowattos készülék 3,8 kilowatt hőenergiát is képes leadni, miközben mindössze 0,67 kilowattot vesz fel

– mondta a szakember.

Vagyis a klímás fűtés lényegesen kevesebb áramot használ, mint amennyi hőt termel – ez az egyik legnagyobb előnye a rendszernek.

Klíma kontra gáz: feleannyiból megúszható

Az energiaárak emelkedésével egyre több háztartás tér át klímás fűtésre.

A mai árak mellett sok család próbál kiutat találni, és a klíma erre tökéletes megoldás. Fele annyiból meg lehet úszni, mintha gázzal fűtenénk

– hangsúlyozta Karesz.

Bár a gázfűtés továbbra is hatékonyabb hőleadásban, a klíma költséghatékonysága és gyors melegítése miatt sokan már most ezt választják – főleg ott, ahol kedvezményes, úgynevezett „éjszakai áram” vagy H-tarifa is elérhető.

Ebből kifolyólag egyre elterjedtebb Magyarországon a klímás fűtés, amióta a gázszámlák évről évre drágulnak. Költséghatékonyabb megoldást jelent a családoknak, még akkor is, ha több egységet építenek be egy lakásba, illetve házba.