"Becsülettel, tisztességgel, hűséggel" - Komárom-Esztergom erdészei is állami kitüntetésben részesültek

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartott ünnepi eseményen az agrárminiszter kiemelte: 1956 hőseinek példája ma is irányt mutat, mert a szabadságért nemcsak fegyverrel, hanem munkával, tudással és hűséggel is lehet tenni. A nemzeti emlékezet megtartó erő, és éppen ezért fontos, hogy az agrárium és az erdészet elhivatott szakemberei is méltó kitüntetésben részesüljenek.

Nagy István agrárminiszter az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadásán

Fotó: Fekete István / Forrás: kormany.hu

Kitüntetés a térség szakembereinek

Az Agrárminisztérium ünnepségén több Komárom-Esztergom és térségi szakember is elismerést vehetett át – írja a kormány.hu. A díjazottak között volt:

Korfanti Balázs Tiborné – az Agrárminisztérium Agrárpiaci Főosztály főosztályvezetője, a hazai termelői szerveződések hatékony működéséért és Komárom‑Esztergom vármegyei kötődésével részesült az elismerésben.

Kiss József – a Vértes erdő gondnoka, az erdőgazdálkodás és természetvédelem terén végzett évtizedes munkájáért vehette át a kitüntetést.

Kusner Ilona – Pilisi Parkerdő Zrt. vezető könyvelője, példamutató szakmai munkájáért részesült az elismerésben.

Varga Ervin Bertalan – Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdésze és faipari technikusa, az első Magyarországon rendezett Vadászati Világkiállítás megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért kapta a kitüntetést.

Állami kitüntetés a Szent Borbála Kórház főorvosának

Állami elismerésben részesült a tatabányai főorvos, Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át a kitüntetést, elismerve fáradhatatlan, évtizedeken átívelő munkáját a kórházban és a betegellátásban.

