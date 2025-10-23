október 23., csütörtök

Kitüntetés

1 órája

"Becsülettel, tisztességgel, hűséggel" - Komárom-Esztergom erdészei is állami kitüntetésben részesültek

Az 1956-os forradalom-és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: a magyarok hisznek a szabadságban. Az eseményen több Komárom-Esztergom vármegyei szakember is állami kitüntetésben részesült.

Kemma.hu

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartott ünnepi eseményen az agrárminiszter kiemelte: 1956 hőseinek példája ma is irányt mutat, mert a szabadságért nemcsak fegyverrel, hanem munkával, tudással és hűséggel is lehet tenni. A nemzeti emlékezet megtartó erő, és éppen ezért fontos, hogy az agrárium és az erdészet elhivatott szakemberei is méltó kitüntetésben részesüljenek.

Nagy István agrárminiszter az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetések átadásán
Fotó: Fekete István / Forrás: kormany.hu

Kitüntetés a térség szakembereinek

Az Agrárminisztérium ünnepségén több Komárom-Esztergom és térségi szakember is elismerést vehetett át – írja a kormány.hu. A díjazottak között volt: 

  • Korfanti Balázs Tiborné – az Agrárminisztérium Agrárpiaci Főosztály főosztályvezetője, a hazai termelői szerveződések hatékony működéséért és Komárom‑Esztergom vármegyei kötődésével részesült az elismerésben.
  • Kiss József – a Vértes erdő gondnoka, az erdőgazdálkodás és természetvédelem terén végzett évtizedes munkájáért vehette át a kitüntetést.
  • Kusner Ilona – Pilisi Parkerdő Zrt. vezető könyvelője, példamutató szakmai munkájáért részesült az elismerésben.
  • Varga Ervin Bertalan – Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdésze és faipari technikusa, az első Magyarországon rendezett Vadászati Világkiállítás megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért kapta a kitüntetést.

Állami kitüntetés a Szent Borbála Kórház főorvosának

Állami elismerésben részesült a tatabányai főorvos, Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át a kitüntetést, elismerve fáradhatatlan, évtizedeken átívelő munkáját a kórházban és a betegellátásban. 
 

 

