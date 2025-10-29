október 29., szerda

Tiszteletadás

1 órája

Kisbér is kibővített nyitvatartást biztosít a temetőbe érkezőknek - mutatjuk a részleteket

Címkék#mindenszentek#temető#nyitvatartás#kisbér

A Mindenszentek és Halottak napja közeledtével, szinte minden község önkormányzata kitolja a temetők nyitvatartását, hogy a távolról érkezők is leróhassák tiszteletüket az elvesztett szeretteik előtt. Kisbéren sincs ez másként, mutatjuk mire érdemes készülni.

Petrovics Milán

Az ősz előrehaladtával és a november érkezésével, megkezdődik a Halottak napjára és Mindenszentekre készülődő időszak is. A temetők ekkorra már áttérnek az őszi, rövidebb nyitvatartásra, azonban az ünnepek eljövetelével, sok helyen rendkívüli látogathatóságot biztosítanak. Ez alól Kisbér sem kivétel, jó pár éve már hosszabban tartanak nyitva itt is a temetők. 

kisbér temető
A kisbéri temetők is kibővített nyitvatartásra készülnek 
Fotó: Petrovics Milán

Kisbéren is később zárnak a temetők

A Mindenszentekre és Halottak napjára való tekintettel, Kisbéren több temető is tovább tart nyitva. Kisbér Város Önkormányzatának 2019-es rendelete alapján, az alábbi temetők érintettek:

  • A 132/4 helyrajzi szám alatti Felsőtemető
  • A 1344/1 és a 1344/2 helyrajzi szám alatti Alsótemető 
  • A 01128 helyrajzi számú, Kisbér (Hánta) temető 

Az általános nyitvatartás szerint, április 1 és szeptember 30 között, a temető reggel 7 órától 21 óráig tart nyitva. Október 1-től március 31-ig pedig reggel 8 órától 18 óráig. 

Október 31. és november 1. napján a nyitvatartási idő, reggel 7 órától 22 óráig tart. 

A temető nyitvatartása általában mindenhol hasonlóan szokott alakulni az ünnepi időszakban, de nem árt utánanéznünk, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban. 

 

