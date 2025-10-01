október 1., szerda

Kisbér sportosabb, mint gondolnád - pumpapályát helyeztek ki a városban

Különleges sportélménnyel gazdagodott a település. Kisbér városában vadonatúj pumpapályát helyeztek ki, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt próbára tehetik ügyességüket és állóképességüket.

Petrovics Milán

Sportos újdonság érkezett Kisbérre: átadták a város új pumpapályáját, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt lehetőséget nyújt a kerékpározás élményeinek felfedezésére. A pálya nemcsak a mozgás öröméről szól, hanem olyan közösségi tér is, ahol a szórakozás és a biztonság egyszerre kap hangsúlyt.

Kisbér
Három hónapig lesz Kisbéren a pumapálya
Forrás: Facebook/Sinkovicz Zoltán

Kisbér új közösségi tere: pumpapálya a mozgás szerelmeseinek

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Tatán mekkora sikere volt ezeknek az eszközöknek, így nem csoda a lelkesedés. A pumpapálya használata mindenki számára nyitott, ugyanakkor szigorú szabályokhoz kötött. A legfontosabb előírás: sisak nélkül senki sem pattanhat nyeregbe. A szervezők emellett ajánlják a kesztyű, a könyök- és térdvédő viselését is. A pályán kizárólag műszakilag hibátlan kerékpár engedélyezett, és csak azok vághatnak neki a köröknek, akik megfelelő fizikai és szellemi állapotban vannak.

A pályát mindenki ingyenesen használhatja 
Forrás: Facebook/Sinkovicz Zoltán

A kisebbekre külön figyelnek: 18 év alattiak csak felnőtt felügyeletével tekerhetnek. Alkohol vagy tudatmódosító szer hatása alatt tilos a pályát használni, és a terület egészén dohányozni sem lehet. A biztonság érdekében legalább kétméteres távolságot kell tartani a bringásoknak egymástól, és mindenki köteles ügyelni arra, hogy ne akadályozza sporttársait.

Az új pumpapálya azonban nemcsak sportolási lehetőséget ad, hanem közösségépítő helyszínként is funkcionál. Edzések, közös bringázások vagy családi programok helyszíne lehet, ahol mindenki biztonságos keretek között élvezheti a kerékpározás élményét.

Kisbér ezzel az új fejlesztéssel ismét bizonyította, hogy kiemelt figyelmet fordít a fiatalok és a sportkedvelők igényeire – a pumpapálya minden esély megvan rá, hogy a város új kedvenc találkozópontja legyen.

 

