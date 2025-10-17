október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új fejezet

20 perce

Nemcsak szebb, de biztonságosabb is lesz: megújul a kisbéri mentőállomás

Címkék#Kisbéri Mentőállomás#Czunyiné dr. Bertalan Judit#mentőállomás#kisbér#felújítás

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Komárom-Esztergomi város. Kisbéren megkezdődhet a mentőállomás korszerűsítése! Az energiahatékony felújítás nemcsak takarékosabb működést, hanem modernebb környezetet is jelent majd a mentősök és az ellátottak számára.

Petrovics Milán

Újabb fejlesztés indul Kisbéren: a mentőállomás is megújul a Jedlik Ányos Energetikai Program támogatásával. A beruházás célja az energiahatékonyság növelése és a működés hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

kisbér
Megújul a kisbéri mentőállomás
Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

Kisbér mentőállomása már nem sokáig a régi

Újabb fejlesztés valósul meg a térségben: a kisbéri mentőállomás korszerűsítése is megkezdődhet a Jedlik Ányos Energetikai Program támogatásával. A hírt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán. Az országos program célja az egészségügyi intézmények energiahatékonyságának növelése. A 89 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatási csomag részeként összesen 90 egészségügyi épület újulhat meg országszerte.

A fejlesztések során elsősorban a szigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése valósul meg – ezáltal csökkenhet az intézmények energiafogyasztása, miközben komfortosabb környezetet biztosítanak az ott dolgozóknak és a betegeknek.

A programban Kisbér mentőállomása is sikerrel szerepelt, így hamarosan ott is megkezdődhet a korszerűsítés, amely nemcsak energiahatékonyabb működést, hanem hosszú távon fenntarthatóbb üzemeltetést tesz lehetővé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu