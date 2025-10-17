Nemcsak szebb, de biztonságosabb is lesz: megújul a kisbéri mentőállomás

Újabb fejlesztés indul Kisbéren: a mentőállomás is megújul a Jedlik Ányos Energetikai Program támogatásával. A beruházás célja az energiahatékonyság növelése és a működés hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

Megújul a kisbéri mentőállomás

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

Kisbér mentőállomása már nem sokáig a régi

Újabb fejlesztés valósul meg a térségben: a kisbéri mentőállomás korszerűsítése is megkezdődhet a Jedlik Ányos Energetikai Program támogatásával. A hírt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán. Az országos program célja az egészségügyi intézmények energiahatékonyságának növelése. A 89 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatási csomag részeként összesen 90 egészségügyi épület újulhat meg országszerte.

A fejlesztések során elsősorban a szigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése valósul meg – ezáltal csökkenhet az intézmények energiafogyasztása, miközben komfortosabb környezetet biztosítanak az ott dolgozóknak és a betegeknek.

A programban Kisbér mentőállomása is sikerrel szerepelt, így hamarosan ott is megkezdődhet a korszerűsítés, amely nemcsak energiahatékonyabb működést, hanem hosszú távon fenntarthatóbb üzemeltetést tesz lehetővé.