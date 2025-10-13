október 13., hétfő

Lovaké a szerep

1 órája

Folytatódnak a felújítások Kisbéren: a lovarda épületei tovább szépülnek

Címkék#Kisbéri Lovarda#Sinkovicz Zoltán#felújítás

Kisbér történelmében mindig is jelentős szerepe volt a lovaknak: elég csak a legendás Kincsem, csodakanca történetére gondolnunk. A Batthyány-kastéllyal szemben álló kisbéri fedett lovarda korábban már egy teljes felújításon átesett, most azonban a körülötte elterülő istállóké a főszerep.

Petrovics Milán

Kisbér és Tápiószentmárton között még mindig nincs teljes kiegyezés, Kincsem, az egykori csodakanca születési helyével kapcsolatban. Ha erre a kérdésre nem is kapunk ma választ, de Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere arról mesélt lapunknak, hogy miként folytatódnak a lovarda újítási munkálatai. 

Kisbéri lovarda, Királyi Lovarda
A kisbéri fedett lovarda épülete már átesett a felújításokon 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Kisbér lovardájának melléképületei várják az újításokat

A polgármester úr kifejtette, egy évvel ezelőtt a jobb oldali épületek átestek már egy felújításon. Ezekben az épületekben lettek kialakítva az istállók, és a lovas rendezvények kiszolgálásra létrehozott apartmanok. A fedett lovarda épületének másik oldalán szintén sor került már egy felújításra, ahol egy fitneszterem került elhelyezésre, viszont egy hosszabb épület itt még felújításra vár. A vakolat már le lett verve, és nem sokára elkezdődik a renováció, a többi épület mintájára. 

Kisbéri lovarda, Királyi Lovarda
A lovarda istállóinak otthont adó épületek immár teljes pompájukban
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A terület másik különlegessége, Wenckheim Béla lovasszobra is idővel fel lesz újítva. A híres szobrász, Fadrusz János által készített bronzszobor immár 124 éve lett felavatva, ám csúnyán megsínylette a múlt század éveit. Kantárját ábrázoló részei letörtek, illetve a szobor többi része sincs túl jó bőrben, de az Önkormányzat nem feledkezett meg róla, tervben van a kedvelt emlékmű felújítása. 

Kisbéri lovarda, Királyi Lovarda
A Wenckheim-szobor is visszakapja régi fényét 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Sinkovicz Zoltán elmondta, hogy ezek a felújítások mind a "Főtér projekt" keretein belül fognak teljesülni, így annak részeként, a kisbéri lovarda épületei is felújított formában várják majd a látogatókat a lovas eseményeken. 

 

