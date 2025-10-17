Vigyázat, csapda! Kátyút kerülsz, és megbüntet a rendőr? Itt a hivatalos válasz, amin százezrek múlhatnak

Itt az ősz, egyúttal beköszönt a kátyúszezon is az utakon. Lássuk be: valóban idegesítő, amikor métereken keresztül rossz az út, ami a futóműnek sem tesz jót és még balesetveszélyes is. Megkérdeztük a rendőröket, hogy mik a kikerülés pontos szabályai és ki a felelős, ha baleset történik úthiba miatt. A Magyar Közúttól pedig a javításról érdeklődtünk.

Kátyú okoz bosszúságot az úton. A kikerülés szabályairól kérdeztük a rendőröket

Forrás: Észak-Magyarország

Kátyús az út? A rendőrség elárulta a kikerülés szabályait

A minap az 1119-es úton rögzített a fedélzeti kamera egy teherautóst, aki a Tarján-Tatabánya közti szakaszon, néha a másik sávba áttérve kerülgette az útszéli aszfalthibákat. Racsné Galambos Gréta, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kérdésünkre elmondta: az utakon elsődleges szempont a jól és szabályosan megválasztott sebesség.

– Általános szabály, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet kell megválasztani. Tehát, ha egy útszakasz hibás, azon lehetőleg ne száguldozzunk.