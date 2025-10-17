október 17., péntek

Kátyúkár

2 órája

Vigyázat, csapda! Kátyút kerülsz, és megbüntet a rendőr? Itt a hivatalos válasz, amin százezrek múlhatnak

Címkék#Magyar Közút Nonpropfit Zrt#kátyúbiztosítás#kátyúkár#kátyú#útviszonyok

Bosszantó jelenség, amikor az úton egy kátyú, vagy megsüllyedt csatornafedél jön szembe. Ilyenkor a legtöbb autós kerülgetni kezdi az úthibát, ám nem biztos, hogy szabályosan. Itt vannak a kikerülés hivatalos szabályai.

Feleki Marietta

Itt az ősz, egyúttal beköszönt a kátyúszezon is az utakon. Lássuk be: valóban idegesítő, amikor métereken keresztül rossz az út, ami a futóműnek sem tesz jót és még balesetveszélyes is. Megkérdeztük a rendőröket, hogy mik a kikerülés pontos szabályai és ki a felelős, ha baleset történik úthiba miatt. A Magyar Közúttól pedig a javításról érdeklődtünk.

Kátyúkat érdemes kikerülni. A kikerülés szabályait kell alkalmazni
Kátyú okoz bosszúságot az úton. A kikerülés szabályairól kérdeztük a rendőröket
Forrás: Észak-Magyarország

Kátyús az út? A rendőrség elárulta a kikerülés szabályait

A minap az 1119-es úton rögzített a fedélzeti kamera egy teherautóst, aki a Tarján-Tatabánya közti szakaszon, néha a másik sávba áttérve kerülgette az útszéli aszfalthibákat. Racsné Galambos Gréta, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kérdésünkre elmondta: az utakon elsődleges szempont a jól és szabályosan megválasztott sebesség.

– Általános szabály, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet kell megválasztani. Tehát, ha egy útszakasz hibás, azon lehetőleg ne száguldozzunk. 

A kátyúkár drága mulatság
Persze egy autós sem szereti, ha fizetheti az aszfaltmélyedés okozta kárt. Márpedig kátyú és kátyú okozta kár akad bőven. Ha például odacsapódik a felni a kátyú oldalához, netán a gumi is kiszakad, ilyenkor jobb rendőrt hívni és dokumentálni. Fontos tudni, hogy jelzett, kitáblázott úthibás szakaszon történt kár esetén az autós a felelős a balesetért. Ennek hiányában kártérítési igény nyújtható be az út kezelője felé, egyúttal javasolt a kátyú bejelentése is.

 

Mint hozzátette: kátyús, hibás úton, ha a baleset úthiba miatt van, az autóst vehetik elő, mert esetleg nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett. Jogos igény ugyanakkor az autósok részről, hogy a kátyúk, úthibák ki legyenek táblázva. Ha mégsincs, akkor is az autósnak kell figyelni az útviszonyokat.

Úthibát persze ki is szabad kerülni. Mint a szóvivő elmondta: nincs külön szabály arra, hogy ezt irányjelzéssel kell-e megtenni. Azonban ha a sávválasztó vonal átlápésével jár a kikerülés, az indexet ki kell tenni, illetve a szembeforgalom akadályozása nélkül szabad csak kerülni. 

Mikor javítják ki a hibákat?

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak garmadája újul meg az elkövetkező időszakban. Vegyük csak Tatabányát, Tatát,Esztergomot és környékét, vagy akár Kisbért. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő 1119-es Tarján-Tatabánya közi szakaszéáról is kérdezetük a céget: mikor várható a felújítása. 

Válaszuk szerint az M1-es autópálya bővítése kapcsán a szakaszon több ideiglenes útcsatlakozás épült a szükséges beszállítási illetve ráhordási tevékenység kiszolgálása érdekében. A megnövekedett teherforgalom a burkolathibák előfordulásának gyakoriságát fokozhatja.

A társaság válasza szerint folyamatosan ellenőrzi az útszakaszt, és a forgalomra veszélyt jelentő burkolathibákat – úgynevezett ütőkátyúkat – soron kívül kijavítja. Az olyan hibák esetében, amelyek azonnali beavatkozást nem igényelnek, figyelmeztető táblákkal hívják fel a közlekedők figyelmét az egyenetlen útfelületre.

Az 1119-es teljes körű felújítása jelenleg azonban nem szerepel a rövid távon tervezett beruházások között. Az adott útszakasz tartós, átfogó felújítása az autópálya-bővítés befejezése után, az építési forgalom megszűnésével lesz célszerű és műszakilag indokolt.

