A strandhambitól a gourmet burgerig – Tatán is hódít a kézműves burger

A hamburger sokunk számára nemcsak egy étel, hanem egy emlék. A gyerekkor nyarai, a strand büféje, az óriás buci, benne a leheletvékony hús, a csalamádé, a hagyma és a saláta. A mustár és a ketchup összefolyt a kezünkön, és ez volt a nyár íze – a strandgasztronómia csúcsa. A kézműves hamburgerek azonban új korszakot hoztak már Tatára is.

A kézműves hamburgerek már Tatát is meghódították. Az áruk pedig nem több, mint a gyorséttermi testvérieké

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Aztán jöttek a gyorséttermek. A buci kisebb lett, a szósz megváltozott, a mustárt hamburgerszósz váltotta, és hirtelen mindenki maga választhatta ki, milyen ízvilágot szeretne. Az elmúlt években pedig új korszak kezdődött: a kézműves hamburgerek kora. Ma már egyre több helyen készítik házilag a zsemlét, a szószokat és a hús is ellenőrzött forrásból kerül a grillre.

Kézműves hamburger Tatán

Sokan azt hiszik, a kézműves hamburger luxusétel, pedig ma már árban alig különbözik egy gyorséttermi menütől. A tatai séf szerint azonban minőségben viszont annál inkább. Hogy miben rejlik a titka, arról Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje mesélt, aki nem ismeri a határokat, ha új ízekről van szó.

– A hamburgereknek nem szab semmi határt. Felkelek reggel, és lehet, hogy egész éjjel azon járt az agyam, milyen legyen a következő burger. Most is ez történt – amint kinyitottam a szemem, már az új ízvilágon gondolkodtam – meséli Balázs mosolyogva. – Délelőtt pedig már összeállítottuk az alapanyagokat, és már teszteljük is.