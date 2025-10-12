1 órája
A strandhambitól a gourmet burgerig – Tatán is hódít a kézműves burger
A hamburger sokak számára a nyár ízét jelenti, a strandbüfék nagy bucijaival, vékony hússal és ropogós salátával. Ma már azonban a klasszikus strandhangulat kézműves hamburger formájában tér vissza, friss, minőségi alapanyagokkal. Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje pedig új ízekkel és különleges kombinációkkal gondoskodik róla, hogy minden falat élmény legyen.
A hamburger sokunk számára nemcsak egy étel, hanem egy emlék. A gyerekkor nyarai, a strand büféje, az óriás buci, benne a leheletvékony hús, a csalamádé, a hagyma és a saláta. A mustár és a ketchup összefolyt a kezünkön, és ez volt a nyár íze – a strandgasztronómia csúcsa. A kézműves hamburgerek azonban új korszakot hoztak már Tatára is.
Aztán jöttek a gyorséttermek. A buci kisebb lett, a szósz megváltozott, a mustárt hamburgerszósz váltotta, és hirtelen mindenki maga választhatta ki, milyen ízvilágot szeretne. Az elmúlt években pedig új korszak kezdődött: a kézműves hamburgerek kora. Ma már egyre több helyen készítik házilag a zsemlét, a szószokat és a hús is ellenőrzött forrásból kerül a grillre.
Kézműves hamburger Tatán
Sokan azt hiszik, a kézműves hamburger luxusétel, pedig ma már árban alig különbözik egy gyorséttermi menütől. A tatai séf szerint azonban minőségben viszont annál inkább. Hogy miben rejlik a titka, arról Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje mesélt, aki nem ismeri a határokat, ha új ízekről van szó.
– A hamburgereknek nem szab semmi határt. Felkelek reggel, és lehet, hogy egész éjjel azon járt az agyam, milyen legyen a következő burger. Most is ez történt – amint kinyitottam a szemem, már az új ízvilágon gondolkodtam – meséli Balázs mosolyogva. – Délelőtt pedig már összeállítottuk az alapanyagokat, és már teszteljük is.
Amerikai őrület titkát árulta el a tatai séf, videón, ahogy a smash burger készül
Az egyik legújabb alkotása egy csirkeburger, amelyet roppanós bundában sült csirkével, cheddar sajttal, jalapenóval, salátával és madársalival készít, mellé pedig héjában sült steakburgonya kerül.
– A csirkeburgerünk megkapja az alsó kis mázát, ami kiemeli a roppanós húst. Aztán jön a saláta, paradicsom, cheddar, jalapeno, egy kis madársali – és már kész is – sorolja Balázs, miközben összerakja az ételt.
Japán ízek a burgerben
De ezzel nem áll meg: az új, „Wagyu Burger” névre keresztelt különlegesség igazi briós zsemlében, ami igazi ízbombának ígérkezik.
GALÉRIA: Hódítanak a kézműves hamburgerek a tatai gasztro udvarban (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
– A zsemlék aljára tormás wasabis krém kerül, ezzel próbáljuk ellensúlyozni az ízeket. Minden falatban legyen egy kis meglepetés. Rákerül a saláta, a wagyu burger hús, egy szelet sajt, bacon, majd egy japán saláta, a wakame – ettől lesz igazán különleges. A tetejére pedig hagymalekvár és briós zsemlemorzsa.
A séf szerint a titok az egyensúlyban rejlik: az édes, sós, csípős és friss ízek tökéletes arányban találkoznak egyetlen falatban. És hogy mi a célja? Hogy mindenki újra felfedezze, miért szerettük meg a hamburgert – csak most már kicsit másképp.
– Azt szeretném, ha aki belekóstol, érezné benne a gyerekkori strandhangulatot, de már egy kifinomultabb formában – mondja mosolyogva.