Gasztronómia

2 órája

A strandhambitól a gourmet burgerig – Tatán is hódít a kézműves burger

Címkék#wagyu#briós#kézműves hamburger#Gasztro udvar#hús#sajt#szósz

A hamburger sokak számára a nyár ízét jelenti, a strandbüfék nagy bucijaival, vékony hússal és ropogós salátával. Ma már azonban a klasszikus strandhangulat kézműves hamburger formájában tér vissza, friss, minőségi alapanyagokkal. Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje pedig új ízekkel és különleges kombinációkkal gondoskodik róla, hogy minden falat élmény legyen.

Goletz-DeáK Viktória

A hamburger sokunk számára nemcsak egy étel, hanem egy emlék. A gyerekkor nyarai, a strand büféje, az óriás buci, benne a leheletvékony hús, a csalamádé, a hagyma és a saláta. A mustár és a ketchup összefolyt a kezünkön, és ez volt a nyár íze – a strandgasztronómia csúcsa. A kézműves hamburgerek azonban új korszakot hoztak már Tatára is. 

kézműves hamburger tata tóth balázs wagyu burger csibeburger
A kézműves hamburgerek már Tatát is meghódították. Az áruk pedig nem több, mint a gyorséttermi testvérieké 
Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Aztán jöttek a gyorséttermek. A buci kisebb lett, a szósz megváltozott, a mustárt hamburgerszósz váltotta, és hirtelen mindenki maga választhatta ki, milyen ízvilágot szeretne. Az elmúlt években pedig új korszak kezdődött: a kézműves hamburgerek kora. Ma már egyre több helyen készítik házilag a zsemlét, a szószokat és a hús is ellenőrzött forrásból kerül a grillre.

Kézműves hamburger Tatán

Sokan azt hiszik, a kézműves hamburger luxusétel, pedig ma már árban alig különbözik egy gyorséttermi menütől. A tatai séf szerint azonban minőségben viszont annál inkább. Hogy miben rejlik a titka, arról Tóth Balázs, a tatai gasztro udvar séfje mesélt, aki nem ismeri a határokat, ha új ízekről van szó.

– A hamburgereknek nem szab semmi határt. Felkelek reggel, és lehet, hogy egész éjjel azon járt az agyam, milyen legyen a következő burger. Most is ez történt – amint kinyitottam a szemem, már az új ízvilágon gondolkodtam – meséli Balázs mosolyogva. – Délelőtt pedig már összeállítottuk az alapanyagokat, és már teszteljük is.

Az egyik legújabb alkotása egy csirkeburger, amelyet roppanós bundában sült csirkével, cheddar sajttal, jalapenóval, salátával és madársalival készít, mellé pedig héjában sült steakburgonya kerül.

 – A csirkeburgerünk megkapja az alsó kis mázát, ami kiemeli a roppanós húst. Aztán jön a saláta, paradicsom, cheddar, jalapeno, egy kis madársali – és már kész is – sorolja Balázs, miközben összerakja az ételt.

Japán ízek a burgerben

De ezzel nem áll meg: az új, „Wagyu Burger” névre keresztelt különlegesség igazi briós zsemlében, ami igazi ízbombának ígérkezik.

GALÉRIA: Hódítanak a kézműves hamburgerek a tatai gasztro udvarban (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

– A zsemlék aljára tormás wasabis krém kerül, ezzel próbáljuk ellensúlyozni az ízeket. Minden falatban legyen egy kis meglepetés. Rákerül a saláta, a wagyu burger hús, egy szelet sajt, bacon, majd egy japán saláta, a wakame – ettől lesz igazán különleges. A tetejére pedig hagymalekvár és briós zsemlemorzsa.

A séf szerint a titok az egyensúlyban rejlik: az édes, sós, csípős és friss ízek tökéletes arányban találkoznak egyetlen falatban. És hogy mi a célja? Hogy mindenki újra felfedezze, miért szerettük meg a hamburgert – csak most már kicsit másképp.

– Azt szeretném, ha aki belekóstol, érezné benne a gyerekkori strandhangulatot, de már egy kifinomultabb formában – mondja mosolyogva.

