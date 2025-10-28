A kis pilisi falu 1956-ja: a kesztölci köztársaság igaz története

1956 szele az egész országot megmozgatták, számos városban magára találtak a helyiek. Kesztölcön olyannyira eluralkodott a pártállam iránti gyűlölet, hogy egyszerűen kihirdették a "kesztölci köztársaságot" - ám valóban olyan volt, mint évtizedekig meséltek róla? '56 kesztölci történetére a helyiek is emlékeznek, amely egy évtizednyi megaláztatás és a kis falu életének többszöri megbolygatása után jutottak el.

A kesztölci köztársaság legendája

Forrás: kesztolc.hu

A pilisi bányászfalu legendája, a kesztölci köztársaság

Kesztölc bányász- és szlovák hagyományaira büszke festői falucska a Pilis lábánál. A 117-es útról lekanyarodva hegyes-völgyes, zegzugos utcácskákkal tarkított településen az öregek még emlékeznek a kesztölci köztársaság történetére, amelyet néhány éve egy kesztölci fiatalember, a résztvevők egyik leszármazottja, Marek Viktor vetett papírra. Évtizedekig tartotta magát a történet a falusiakról, akik egy erősebb kocsmázáskor megalapították a köztársaságot, tankot vettek italért, fegyverrel járták a falut és be akartak lépni az ENSZ-be.

A kesztölci köztársaság legendája és az elnevezés azonban az akkori (propaganda) sajtó és karhatalom agyszüleménye volt, miszerint a kis falu '56-ban erőszakkal átvette a hatalmat, illegális eszközökkel. Az igazság azonban ennél jóval árnyaltabb.

Megtépázott vidék a világháború után

Az ország túl volt egy brutális világháborún, több lakosságcserén, kitelepítéseken, a német, majd a szovjet megszálláson. Majd jött a Rákosi-diktatúra a megtorlásokkal, padlássöprésekkel, kényszer téeszesítéssel - amelyet a vidék is megérzett.

Kesztölc élete, közössége is gyökeresen átalakult 1944-től: a szovjet megszállók 380-400 hadköteles korú férfit hurcoltak el a faluból, sokukat a Szovjetunióba hurcolva kényszermunkára. 1947-ben a szlovák-magyar lakosságcsere miatt sok családot áttelepítettek a felvidékre.

Az ezután következő hazai diktatúra évei pedig érlelték a lakosokban a dühöt. Nem elég, hogy a falu lakosait megtizedelték az elhurcolások, a kitelepítések, felforgatva ezzel a homogén közösséget. Az 1949-es fordulat után jött az államosítás, a téeszesítés és a totális diktatúra már a kesztölcieknek is sok volt. A helyi tanácselnökök pedig kiskirályként viselkedtek az általuk vezetett faluban.