A kis pilisi falu 1956-ja: a kesztölci köztársaság igaz története
Az 1956-os események a kis bányászfaluban meglepő fordulatot vettek, amire senki nem gondolt. Kihirdették a kesztölci köztársaságot, majd tankba ültek és igazságot hirdettek - tartja a legenda. De mi az igazság?
1956 szele az egész országot megmozgatták, számos városban magára találtak a helyiek. Kesztölcön olyannyira eluralkodott a pártállam iránti gyűlölet, hogy egyszerűen kihirdették a "kesztölci köztársaságot" - ám valóban olyan volt, mint évtizedekig meséltek róla? '56 kesztölci történetére a helyiek is emlékeznek, amely egy évtizednyi megaláztatás és a kis falu életének többszöri megbolygatása után jutottak el.
A pilisi bányászfalu legendája, a kesztölci köztársaság
Kesztölc bányász- és szlovák hagyományaira büszke festői falucska a Pilis lábánál. A 117-es útról lekanyarodva hegyes-völgyes, zegzugos utcácskákkal tarkított településen az öregek még emlékeznek a kesztölci köztársaság történetére, amelyet néhány éve egy kesztölci fiatalember, a résztvevők egyik leszármazottja, Marek Viktor vetett papírra. Évtizedekig tartotta magát a történet a falusiakról, akik egy erősebb kocsmázáskor megalapították a köztársaságot, tankot vettek italért, fegyverrel járták a falut és be akartak lépni az ENSZ-be.
A kesztölci köztársaság legendája és az elnevezés azonban az akkori (propaganda) sajtó és karhatalom agyszüleménye volt, miszerint a kis falu '56-ban erőszakkal átvette a hatalmat, illegális eszközökkel. Az igazság azonban ennél jóval árnyaltabb.
Megtépázott vidék a világháború után
Az ország túl volt egy brutális világháborún, több lakosságcserén, kitelepítéseken, a német, majd a szovjet megszálláson. Majd jött a Rákosi-diktatúra a megtorlásokkal, padlássöprésekkel, kényszer téeszesítéssel - amelyet a vidék is megérzett.
Kesztölc élete, közössége is gyökeresen átalakult 1944-től: a szovjet megszállók 380-400 hadköteles korú férfit hurcoltak el a faluból, sokukat a Szovjetunióba hurcolva kényszermunkára. 1947-ben a szlovák-magyar lakosságcsere miatt sok családot áttelepítettek a felvidékre.
Az ezután következő hazai diktatúra évei pedig érlelték a lakosokban a dühöt. Nem elég, hogy a falu lakosait megtizedelték az elhurcolások, a kitelepítések, felforgatva ezzel a homogén közösséget. Az 1949-es fordulat után jött az államosítás, a téeszesítés és a totális diktatúra már a kesztölcieknek is sok volt. A helyi tanácselnökök pedig kiskirályként viselkedtek az általuk vezetett faluban.
Fegyvertartásért is elővették őket
A szerveződés azonban nem az egész faluban kezdődött: 1951-ben néhány helyi és Budapestről Kesztölcre került ellenálló röplapokat gyártott és terjesztett a környéken egy ellopott rádió árából. Az ellenállókat azonban elkapták és koholt vádak alapján perbe fogták: vonatrobbantás, állatmérgezés és gyilkossági terv is szerepelt a vádpontok közt.
Az illegális fegyvertartás is a vádpontok közt volt - ám nem úgy, ahogy a vádiratban áll. Ugyanis Kesztölcön sok orvlövész volt, ezek ellen a világháború előtt is tartottak otthon vadászfegyvert a helyiek. A második világháború utána az erdőben maradtak fegyverek, ezeket gyűjtötték össze a kesztölciek akkoriban.
A perben gyakorlatilag a kommunisták szemében a rendszer ellenségeit s a közösséget a rendszer ellen agitálókat ítélték halálra vagy börtönre. A közösség számára jelentős befolyással bíró személyeket így kiiktatták.
Rendet tettek a faluban
A következő években némi enyhülés volt az országban - így Kesztölcön is. Sokan érezték a változás szelét, a kommunista diktatúrából a kesztölcieknek is elegük lett 1956-ra, változást szerettek volna és a falu közösségének normális működését félelem nélkül.
A 23-i budapesti események híre és szele 26-ára érte el a vidéket - ahogy például Esztergomot is. Kesztölcön helyi fiatalok beronottak a tanácselnökhöz és a párttikárhoz, hogy olvassák fel követelésiket.
Elkezdték keresni az emlékmű turulmadarát, majd a tanácsháza padlásáról előhozott Magyar Királyi Anyakönyvi Hivatal feliratú táblát kiszögezték. Előkerült egy férfi is, aki azt állította, hogy az előző napokban a kommunista őrség tagjai bántalmazták. Később a tüntetők újra behatoltak az épületbe és elkezdték felborogatni az asztalokat majd követelték, hogy égessék el az ott található papírokat
– írta Marek Viktor könyvében. Mint megjegyzi: a papírégetés oka a rendszer mindent átjáró kémkedéséből fakad,hiszen mindenkit megfigyeltek, személyi lapokat vezettek az illetőről, így pedig a hatalmat is meg tudta tartani a rendszer. Az iratokat pedig általában a helyi hivatalban tárolták - amelyek elégetése egyrészt szimbolikus, másrészt gyakorlati is volt.
Hogy került tank Kesztölcre?
A helyi kommunista funkcionáriusok ellen fordultak a falusiak, és fegyvereket kerestek náluk. Ezek a pártfunkcionáriusok közül volt, aki az 1952-es meghurcolásban is "súgott". A kommunistákat elzárták azért, hogy ne támadják meg a helyieket, majd idővel lengedték őket.
Nemzeti Bizottság alakult, amelyen a falu működéséről hoztak fontos döntéseket, és éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el. A bosszú nem volt a döntések része - ahogy a későbbi koholt vádak szóltak.
A legenda szerint a kesztölciek italárt egy tankot is szereztek a szovjetektől. Ám ez nem volt igaz, a tankot a honvédség hagyta ott a határban, a helyiek vitték be a faluba, megőrzésre.
Az országos forradalmi hangulat átrendezte a viszonyokat - Kesztölcön a helyreállítás volt a célja a helyi közösségi vezetőknek, akik a pártfunkciók és a besúgások rendszerével ellentétben a közösséget nézték.
Megtorlás lett a vége a köztársaságnak
A megtorlás azonban nem maradt el: december 15-ig tartott ki a Nemzeti Bizottság és vezette a falut, ám ekkor bevonultak a karhatalmisták, ahogy több bányászfaluba is a Dorogi-medencében. Statáriálisan egy embert halálra ítéltek, egyet börtönre. A kesztölciek igyekeztek védeni magukat: azt állították, hogy a forradalom napjaiban a lezárt urak miatt sehova nem mentek, a pincékben ittak, be voltak rúgva és csak azért történt minden a faluban. A későbbi perekben egyértelműen a büntetés és a példát statuálás volt a cél, többeket internáltak.
A közösség persze tudta, mi történ valójában. Ám az akkori rendszer és a sajtó torzítása és értelmezése miatt évtizedekig egy lázongó, erőszakos iszákos kesztölci köztársaság képe maradt meg az emlékezetként.