Elindult a Keresztény Hét Tatabányán - Székely János a városba érkezik

Tatabányán október 5–11. között immár huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Keresztény Hetet, a város egyik legjelentősebb kulturális és lelki eseményét. A programsorozatot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezi, célja pedig, hogy hitben, kultúrában és közösségben erősítse a résztvevőket. A Keresztény Hét változatos programokat kínál minden korosztály számára.

A Keresztény Hét 27. alkalommal kerül megrendezésre Tatabányán

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

A Keresztény Hét mindenkinek tartogat kikapcsolódási lehetőséget

A rendezvény változatos programokat kínál minden korosztály számára:

régészeti és néprajzi előadások,

országos zarándoklat Esztergomba,

kiállítások és diákprogramok,

vetítések, irodalmi estek,

zenés előadások és koncertek.

A hét nyitóeseménye október 3-án, pénteken volt a Tatabányai Múzeumban, ahol Kardos-Pál Gabriella régész-néprajzos és Schmidtmayer-Busa Mónika néprajzos muzeológus tartottak előadást. Október 5-én, vasárnap délután Bencsik János országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, majd Schmidt Andrea Arany Kamera díjas fotográfus csíksomlyói zarándoklatról készült kiállítása nyílik meg.

Hétfőn Dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök tart előadást „A nyugat válsága, lehetséges kiutak” címmel. Kedden filmvetítésre és beszélgetésre hívják az érdeklődőket A bakancslista című film kapcsán, szerdán pedig városi szavalóversenyt rendeznek a Szent Margit Gimnáziumban.

A kulturális programok csúcspontja október 9–10-én a Vértes Agorájában lesz: Bolyki László zenés előadása A lélek húrjai címmel, valamint Szakonyi Károly: Adáshiba című drámájának előadása a KÉSZ színjátszói által, jótékonysági céllal. A zárónapon, szombaton a Bánhidai református templomban kerül sor a Cantabile Énekegyüttes koncertjére Veres Györgyné Petrócz Mária karnagy vezetésével.

A 27. Keresztény Hét nemcsak lelki feltöltődést, hanem valódi közösségi élményt is kínál minden érdeklődőnek. A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének elcsendesedni, inspirálódni, vagy egyszerűen csak együtt ünnepelni a keresztény értékek mentén.