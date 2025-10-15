október 15., szerda

Kerékpártúra

1 órája

TOP 5 kerékpártúra Komárom-Esztergom megyében - bringázz a legszebb útvonalakon!

Címkék#Komárom-Esztergom megye#kerékpár út#kerékpár túra#természet#útvonal

Komárom-Esztergom megye igazi bringás paradicsom a dombok, erdők és tavak között vezetnek a legszebb kerékpár túrák. Összegyűjtöttük a top 5 kerékpártúra útvonalat, ahol a természet, a panoráma és a mozgás élményét egyszerre élvezheted! A kerékpártúra nemcsak egyedüli időtöltés hanem mehetsz családoddal vagy akár pároddal.

Varga Panna

Ha szereted a természetet és a mozgást, Komárom-Esztergom megye kerékpárútjai minden korosztály számára tartogatnak élményeket. Összegyűjtöttük nektek a top 5  kerékpár túrát a megyében, köztük egy igazán különleges útvonallal is, amit valószínűleg még nem láttál. Legyen szó családi kirándulásról, sportos bringázásról vagy egy nyugodt, hétvégi biciklizésről, a megye változatos domborzata és lenyűgöző panorámái garantálják a kikapcsolódást. Az erdők, tavak és kilátók között kanyargó kerékpár túrák nemcsak a testedet, hanem a lelkedet is feltöltik élményékkel. A kerékpártúra mindenkinek kedvező kis program tud lenni akár hétvégén is.

Top 5 Kerékpártúra: Komárom-Esztergom megyében
Top 5 kerékpártúra Komárom-Esztergom megyében
Fotó: Mócsai András / Forrás: https://bringazas.hu/

Ebben a cikkben megtudhatod:

  •  Melyik kerékpár túra vezet fel a panorámás Zuppa-tetőre,
  • Hol találod a Vértes aranyló erdein át kanyargó bringaútvonalat,
  • Hogyan juthatsz el Esztergomból Dobogókőre két keréken,
  • Miért különleges a Tatát és Tatabányát összekötő Által-ér menti út,
  •  És melyik az a világító Duna-parti kerékpárút, amit éjjel is látni kell.

 

Kerékpártúra, mint aktív pihenés a családdal

Kerékpár utak Komárom-Esztergom megyében

A bringázás az egyik legjobb módja annak, hogy felfedezd a megye rejtett szépségeit. Az aszfaltos és erdei szakaszok, a kilátókhoz vezető meredek kaptatók és a tóparti bicikli utak mind más-más élményt nyújtanak. Akár Tatán, Szárligeten vagy Esztergomban pattansz nyeregbe, útközben számos látnivaló, pihenőhely és fotózni való panoráma vár rád. Ebben cikkben megmutatjuk a legszebb útvonalakat, amelyek ősszel különösen varázslatos arcukat mutatják.

Könnyed emelkedő vezet fel a Zuppa-tetőre

A Szár és Szárliget között húzódó sziklás terep igazi paradicsom a természet szerelmeseinek  akár két keréken, akár gyalogosan vágnak neki az útnak. Szárligetet átszeli az Országos Kéktúra útvonala, és egykor a legendás Kinizsi Százas teljesítménytúra egyik meghatározó állomásaként is ismert volt. A Zuppa-tető felé tartó, könnyűnek tűnő emelkedő során a fák között már feltűnik a Velencei-hegység vonulata. A Szár fölött magasodó 384 méteres domb nem tűnik hatalmasnak, mégis különleges élményt nyújt: sziklás csúcsáról lenyűgöző panoráma tárul az oda látogató elé. A panorámája magával ragadó ha dél felé nézünk el a Velencei-hegység és a Zsámolyi-medencét láthatjuk. Ezekkel szemben Nagy-Csákány int vissza, de az éles szeműek megleshetik a Nagyegyházi sziklákat. Zuppa-tető tetején áll egy fa kereszt, ami 4 méter magas és a Magyar Vértanúk Keresztje nevet viseli.  

Top 5 Kerékpár túra: Komárom-Esztergom megyében
Zupa-tető vadregényes panorámát kínál 
Fotó: Molnár Adrienn / Forrás: https://bringazas.hu/

Hétvégi kirándulás: Dobogókő szívébe-Esztergomtól indulva kerékpárral

Túrádat Esztergomból érdemes indítanod, hiszen akár autóval, akár vonattal érkezel, könnyen megközelíthető a kiindulópont. Ha Szentendre felől vágsz neki, hosszabb, emelkedős szakasz vár rád, mielőtt elérnéd a Visegrádi-hegység legmagasabb pontját. Útközben nézd a táblákat, amelyek a Dobogókő felé irányítanak  és ha van nálad egy modern eszköz, például a Garmin 1030 Plus, azzal még biztosabban tarthatsz célod felé.  Ezt a utat erdők mellet fogod megtenni, az út testen, autók mellet szóval ajánlott a láthatósági mellény. Pilisszentlélek mellet elhaladsz majd ott már kevésbe lesz kaptató mint az egész utad alatt, arra viszont számíts,hogy az út nem a legjobb minőségű. Dobogókő tengerszint felet van 700 méterrel, amely a legkedveltebb turista célpont.

Vissza fele úton választhatjuk az erdei biciklis utat, elzárva az autóktól, Pilismarót irányába. Élvezheted nyugodtan a természet hangjait, és ha szerencséd van még láthatod az erdő lakóit is.

Top 5 Kerékpár túra: Komárom-Esztergom megyében
Bringatúra a 700 méter magas Dobogókőre
Fotó: Tokár Rita / Forrás: https://bringazas.hu/

Vértesi panorámaút Tatától-Tatabányáig két keréken

Erdei bicikli utakat keresel?

Az Által-völgyi kerékpár út Tata-Tatabánya közötti szakasza a forgalomtól leválasztva, egy jó minőségű aszfalton fut és jó pár látnivalót is tartogat számunkra. A két város között még meglátogatható a 400 ezer éves Samu is. Erről is írtunk előző cikkünkben,hogy 60 éve találták meg a csontjait, Vértesszőlősön. Ez a egyik legfontosabb kerékpár út a megyében.A tatai kerékpár úton megcsodálhatod a Tatai Öreg-tó és környékét és ha november vége felé is arra járnál láthatnád a vadludakat. Bringázás közben láthatod a káprázatos Gerecsét, és ez a  tatai kerékpár út rendelkezik pihenőkkel. Ezen a bringa úton helyi lakosként már biztos jártál, és sokakat ez a út szerette meg velük a bringázás élményét. 

https://bringazas.hu/hirek/itthon/bringatura-az-altal-er-mellett-az-ev-kerekparutjan/
Által-érnél vezet el a kerékpár út, Tata irányába
Fotó: Tokár Rita / Forrás: https://bringazas.hu/

Bringautak: Szentendrétől a Prédikálószékig 

Kihívást keresel?

Akkor ez egy tökéletes lehetőség arra. A Dunakanyar minden évszakban pazar látványt nyújt főleg ősszel. Szentendréről indulva napsütésben is akár útnak eredhetünk a két kerekű járművünkkel. Dömörkapu irányába indulva, kövessük a jelzéseket, hogy a Prédikálószék tetején megcsodáljuk a kacskaringó Dunát. Híres itt a Visegrádi-hegység lábánál a vízesésről nevezetes. A bringások kedvenc útvonala ez. Fontos hogy, rétegesen öltözzünk a biciklizéshez mivel ha nagyon melegen öltözködünk akkor hamar kimelegedünk. Akad látnivaló a kilátóhoz vezető úton például a Lenke-emlékmű. Visszafelé ugyan arra lehet vissza gurulni és ha még maradt benned annyi szusz akkor elmehetsz Dobogókő fele is ami 6 km-re található.

Top 5 Kerékpár túra: Komárom-Esztergom megyében
Kerékpárral a lenyűgöző Prédikálószékre
Fotó: Mócsai András

Duna-parti kerékpár út még sötétben is világít!

A beágyazott szemcséket a Nap fénye tölti fel, a projektben elsősorban a veszélyes objektumok láthatóságát növeli a Magyar Közút. Ez a Eurovelo6 nemzetközi kerékpárút hazai Komárom-Esztergom megyei két kilométeres szakaszán épül tesztút. Az útréteg negyedik, azaz kopórétegébe keverik a gyantába ágyazott szilikátszemcséket, és különböző sűrűséggel terítik szét, hengerelik az útfelületbe annak érdekében, hogy tesztelni lehessen, mekkora az a fényerő, amely kellemes, nem bántja a szemet. Hat különböző helyszínen telepítették ezt a anyagot, ami képes magába szívni a Nap energiáját és éjszaka foszforeszkál, hogy biztosítja a biztonságosabb közlekedést éjszaka a kerékpárosoknak. 

Top 5 Kerékpár túra: Komárom-Esztergom megyében
A világító kerékpár út Duna mentén
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Magyar Közút Nonprofit Zrt / Forrás: MTI Fotószerkesztőség

 

