TOP 5 kerékpártúra Komárom-Esztergom megyében - bringázz a legszebb útvonalakon!

Ha szereted a természetet és a mozgást, Komárom-Esztergom megye kerékpárútjai minden korosztály számára tartogatnak élményeket. Összegyűjtöttük nektek a top 5 kerékpár túrát a megyében, köztük egy igazán különleges útvonallal is, amit valószínűleg még nem láttál. Legyen szó családi kirándulásról, sportos bringázásról vagy egy nyugodt, hétvégi biciklizésről, a megye változatos domborzata és lenyűgöző panorámái garantálják a kikapcsolódást. Az erdők, tavak és kilátók között kanyargó kerékpár túrák nemcsak a testedet, hanem a lelkedet is feltöltik élményékkel. A kerékpártúra mindenkinek kedvező kis program tud lenni akár hétvégén is.

Top 5 kerékpártúra Komárom-Esztergom megyében

Fotó: Mócsai András / Forrás: https://bringazas.hu/

Ebben a cikkben megtudhatod:

Melyik kerékpár túra vezet fel a panorámás Zuppa-tetőre ,

vezet fel a panorámás , Hol találod a Vértes aranyló erdein át kanyargó bringaútvonalat,

át kanyargó bringaútvonalat, Hogyan juthatsz el Esztergomból Dobogókőre két keréken,

két keréken, Miért különleges a Tatát és Tatabányát összekötő Által-ér menti út,

összekötő Által-ér menti út, És melyik az a világító Duna-parti kerékpárút, amit éjjel is látni kell.

Kerékpártúra, mint aktív pihenés a családdal

Kerékpár utak Komárom-Esztergom megyében

A bringázás az egyik legjobb módja annak, hogy felfedezd a megye rejtett szépségeit. Az aszfaltos és erdei szakaszok, a kilátókhoz vezető meredek kaptatók és a tóparti bicikli utak mind más-más élményt nyújtanak. Akár Tatán, Szárligeten vagy Esztergomban pattansz nyeregbe, útközben számos látnivaló, pihenőhely és fotózni való panoráma vár rád. Ebben cikkben megmutatjuk a legszebb útvonalakat, amelyek ősszel különösen varázslatos arcukat mutatják.

Könnyed emelkedő vezet fel a Zuppa-tetőre

A Szár és Szárliget között húzódó sziklás terep igazi paradicsom a természet szerelmeseinek akár két keréken, akár gyalogosan vágnak neki az útnak. Szárligetet átszeli az Országos Kéktúra útvonala, és egykor a legendás Kinizsi Százas teljesítménytúra egyik meghatározó állomásaként is ismert volt. A Zuppa-tető felé tartó, könnyűnek tűnő emelkedő során a fák között már feltűnik a Velencei-hegység vonulata. A Szár fölött magasodó 384 méteres domb nem tűnik hatalmasnak, mégis különleges élményt nyújt: sziklás csúcsáról lenyűgöző panoráma tárul az oda látogató elé. A panorámája magával ragadó ha dél felé nézünk el a Velencei-hegység és a Zsámolyi-medencét láthatjuk. Ezekkel szemben Nagy-Csákány int vissza, de az éles szeműek megleshetik a Nagyegyházi sziklákat. Zuppa-tető tetején áll egy fa kereszt, ami 4 méter magas és a Magyar Vértanúk Keresztje nevet viseli.