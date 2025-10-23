október 23., csütörtök

Ítélet

57 perce

Már a betegeket se tisztelik: két kerékért adta el a lelkét a tolvaj

Címkék#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#lakat#vádlott#ítélet

Egy lezárt biciklit vitt el egy férfi Tatabányán, az orvosi rendelő elől. A kerékpárlopás ügyében gyorsított eljárásban hozott ítéletet a bíróság.

Kemma.hu

Tatabányán újabb kerékpárlopás ügyében született ítélet. A vádlott egy lezárt biciklit vitt el az orvosi rendelő mellől – az okozott kár nem térült meg, de a férfit elítélték.

Thief,Trying,To,Break,The,Bicycle,Lock,With,Long,Pliers, bicikli lopás,kerékpárlopás, lopás
A tatabányai kerékpárlopás gyors bírósági eljárással zárult
Fotó: Andrey_Popov / Forrás:  Shutterstock

Kerékpárlopás az orvosi rendelő elől

A bűncselekmény 2025. augusztus 6-án történt a Kodály téren. Egy férfi észrevette az orvosi rendelő mellett elhelyezett lezárt biciklit, és úgy döntött, megszerzi magának. A rendőrségi megállapítások szerint az 1900 forintos lakatot kézzel törte el, majd az 51 ezer forintot érő kerékpárral elhajtott. Az eltulajdonított jármű nem került elő, a kár a mai napig nem térült meg.

Gyors ítélet: közérdekű munka

A Tatabányai Járási Ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé az elkövetőt. A bíróság 312 óra közérdekű munkára ítélte a férfit. Az ítélet kihirdetése után azonnal jogerőre emelkedett, miután sem az ügyész, sem a vádlott, sem védője nem élt fellebbezéssel – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Nem ez az első ilyen eset a megyében 

Komárom-Esztergom vármegyében több hasonló eset történt az utóbbi időben. Október elején Oroszlányban két férfit fogtak el, akik sorozatban törtek fel autókat. Az egyiküknél gyanús eszközöket – például bicskát, csőkulcsot és pótkulcsot – találtak. A nyomozás során kiderült, hogy nem egyedül dolgozott, fiatalkorú társa is részt vett az elkövetésekben.

Egy másik esetben egy idős embertől lopott pénzt egy visszaeső bűnöző Oroszlányban. A támadó bankból követte az áldozatát, majd egy lépcsőház előtt elvette a táskáját és fenyegetőzött is. A bíróság végül többéves szabadságvesztéssel sújtotta a férfit.

 

