Kvíz: 10 ikonikus épület, 10 könnyű kérdés Komárom-Esztergom vármegyéből

Korábban hoztunk nektek képes kvízt Komárom-Esztergom várvármegye helyeiből, most egy újdonsággal készültünk, még sziluettekből is felismered az ikonikus helyeket? Amikor azt hiszed, mindent tudsz a vármegyéről, akkor vár rád ez a képes kvíz, amelyben Komárom-Esztergom vármegye ikonikus épületeit mutatjuk be.

Próbára tennéd a tudásodat? Itt és most megteheted! Vajon hány helyes válaszod lesz?

Új vagy még a megyében, vagy már igazi „őslakos”? Ebben a kvízben a sziluettek alapján kell kitalálnod, melyik híres helyet látod a képen.

Képes kvíz: felismered Komárom-Esztergom vármegye 10 ikonikus épületét?

Forrás: Kemma.hu

Képes kvíz: Vajon felismered az összeset a sziluettjéből?

Megemlítjük a kvízben például Tatát, Tatabányát, Esztergomot és Bokodot is. Ezek közül választottuk ki a vármegye legikonikusabb épületeit, hogy próbára tegyük a helyismereted. Mérd fel tudásodat ebben a képes kvízben, és derítsd ki, hányat ismersz fel első pillantásra a sziluettek alapján!

Ikonikus helyek a megyében

Komárom-Esztergom vármegye ikonikus helyei közé tartozik Tata, Tatabánya, Esztergom,Komárom és Bokod is mindegyik saját történettel és látványos épülettel büszkélkedhet. Mint például a Csillagerőd, a Tulipános ház, a Tatai vár, az Eszterházy-kastély vagy a lebegő falu. A képes kvíz során ezeknek a városoknak a legismertebb nevezetességei tűnnek fel sziluett formájában, hogy próbára tegyék a helyismereted. Fedezd fel újra a vármegye legszebb helyeit, és nézd meg, hány ikonikus helyet ismersz fel első pillantásra!