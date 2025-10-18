25 perce
Kvíz: 10 ikonikus épület, 10 könnyű kérdés Komárom-Esztergom vármegyéből
Tedd próbára, mennyire ismered Komárom-Esztergom vármegye híres helyeit! Ez a képes kvíz 10 ikonikus épületet mutat meg sziluett formájában. Készülj, mert a könnyed hangulatú képes kvíz most a helyismeretedet teszi próbára!
Korábban hoztunk nektek képes kvízt Komárom-Esztergom várvármegye helyeiből, most egy újdonsággal készültünk, még sziluettekből is felismered az ikonikus helyeket? Amikor azt hiszed, mindent tudsz a vármegyéről, akkor vár rád ez a képes kvíz, amelyben Komárom-Esztergom vármegye ikonikus épületeit mutatjuk be.
Próbára tennéd a tudásodat? Itt és most megteheted! Vajon hány helyes válaszod lesz?
Új vagy még a megyében, vagy már igazi „őslakos”? Ebben a kvízben a sziluettek alapján kell kitalálnod, melyik híres helyet látod a képen.
Képes kvíz: Vajon felismered az összeset a sziluettjéből?
Megemlítjük a kvízben például Tatát, Tatabányát, Esztergomot és Bokodot is. Ezek közül választottuk ki a vármegye legikonikusabb épületeit, hogy próbára tegyük a helyismereted. Mérd fel tudásodat ebben a képes kvízben, és derítsd ki, hányat ismersz fel első pillantásra a sziluettek alapján!
Ikonikus helyek a megyében
Komárom-Esztergom vármegye ikonikus helyei közé tartozik Tata, Tatabánya, Esztergom,Komárom és Bokod is mindegyik saját történettel és látványos épülettel büszkélkedhet. Mint például a Csillagerőd, a Tulipános ház, a Tatai vár, az Eszterházy-kastély vagy a lebegő falu. A képes kvíz során ezeknek a városoknak a legismertebb nevezetességei tűnnek fel sziluett formájában, hogy próbára tegyék a helyismereted. Fedezd fel újra a vármegye legszebb helyeit, és nézd meg, hány ikonikus helyet ismersz fel első pillantásra!
Értékelés:
- 0-3 pont:
Talán még érdemes egy kis kirándulást tenni a megyében! Nézz körül Tatán, Esztergomban vagy a Gerecsében, és térj vissza újra a kvízre!
- 4-6 pont:
Szép próbálkozás! Látszik, hogy jártál már néhány ikonikus helyen, de még van mit felfedezni. A következő kvízben biztos jobban teljesítesz!
- 7-9 pont:
Remek teljesítmény! Igazi helyismereti bajnok vagy, aki jól ismeri Komárom-Esztergom vármegye épületeit és nevezetességeit.
- 10 pont:
Tökéletes! Te vagy Komárom-Esztergom vármegye koronázatlan királya (vagy királynője)! Valószínűleg minden sziluettet első pillantásra felismertél.
