Helyismeret

2 órája

Kvíz: 10 ikonikus épület, 10 könnyű kérdés Komárom-Esztergom vármegyéből

Címkék#Tatabánya#Komárom-Esztergom megye#kvíz#teszt#történet

Tedd próbára, mennyire ismered Komárom-Esztergom vármegye híres helyeit! Ez a képes kvíz 10 ikonikus épületet mutat meg sziluett formájában. Készülj, mert a könnyed hangulatú képes kvíz most a helyismeretedet teszi próbára!

Varga Panna

Korábban hoztunk nektek képes kvízt  Komárom-Esztergom várvármegye helyeiből, most egy újdonsággal készültünk, még sziluettekből is felismered az ikonikus helyeket? Amikor azt hiszed, mindent tudsz a vármegyéről, akkor vár rád ez a képes kvíz, amelyben Komárom-Esztergom vármegye ikonikus épületeit mutatjuk be.
Próbára tennéd a tudásodat? Itt és most megteheted! Vajon hány helyes válaszod lesz?
Új vagy még a megyében, vagy már igazi „őslakos”? Ebben a kvízben a sziluettek alapján kell kitalálnod, melyik híres helyet látod a képen.

Képes kvíz:felismered Komárom-Esztergom megye 10 ikonikus épületét?
Képes kvíz: felismered Komárom-Esztergom vármegye 10 ikonikus épületét?
Forrás:  Kemma.hu

Képes kvíz: Vajon felismered az összeset a sziluettjéből?

Megemlítjük a kvízben például Tatát, Tatabányát, Esztergomot és Bokodot is. Ezek közül választottuk ki a vármegye legikonikusabb épületeit, hogy próbára tegyük a helyismereted. Mérd fel tudásodat ebben a képes kvízben, és derítsd ki, hányat ismersz fel első pillantásra a sziluettek alapján!

Ikonikus helyek a megyében

Komárom-Esztergom vármegye ikonikus helyei közé tartozik Tata, Tatabánya, Esztergom,Komárom és Bokod is mindegyik saját történettel és látványos épülettel büszkélkedhet. Mint például a Csillagerőd, a Tulipános ház, a Tatai vár, az Eszterházy-kastély vagy a lebegő falu. A képes kvíz során ezeknek a városoknak a legismertebb nevezetességei tűnnek fel sziluett formájában, hogy próbára tegyék a helyismereted. Fedezd fel újra a vármegye legszebb helyeit, és nézd meg, hány ikonikus helyet ismersz fel első pillantásra!

1.
Melyik híres vár sziluettjét látod a képen?
2.
Mi ennek az ikonikus épületnek a neve?
3.
Mi ennek a Tatai kastélynak a neve?
4.
Ezen a képen egyik Tatabánya híres épülete látható. Mi a neve?
5.
Tatabánya egyik kiemelkedő kulturális központja látható a képen.
6.
Ismert túra hely sziluettje látható. Tatabánya közelében van, melyik várnak a romjai ezek?
7.
Ebben az épületben sok hadi gyakorlat volt. Mi ennek a neve?
8.
Tata egyik híres szobor csoportja látható. Hol található?
9.
A sziluett egy híres falut ábrázol. Vajon mi lehet a neve?
10.
Hol található ez a madár szobor?

Értékelés:

  • 0-3 pont:
     Talán még érdemes egy kis kirándulást tenni a megyében! Nézz körül Tatán, Esztergomban vagy a Gerecsében, és térj vissza újra a kvízre!
  • 4-6 pont:
     Szép próbálkozás! Látszik, hogy jártál már néhány ikonikus helyen, de még van mit felfedezni. A következő kvízben biztos jobban teljesítesz!
  • 7-9 pont:
     Remek teljesítmény! Igazi helyismereti bajnok vagy, aki jól ismeri Komárom-Esztergom vármegye épületeit és nevezetességeit.
  • 10 pont:
     Tökéletes! Te vagy Komárom-Esztergom vármegye koronázatlan királya (vagy királynője)! Valószínűleg minden sziluettet első pillantásra felismertél.

 

 

