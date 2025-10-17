október 17., péntek

Oktatás

18 perce

Látvány és hivatás kéz a kézben – a Kempelen nyílt napján jártunk +fotók

Címkék#gyerek#közönség#Komáromi Rendőrkapitányság#hivatás#Kempelen#kutyaiskola#Vízirendészeti Rendőrőrs#rendvédelem honvédelem#program

A rendvédelem és a honvédelem minden területét testközelből ismerhették meg azok a diákok, akik ellátogattak a komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikum pénteki programjára. A Kempelen nyílt nap egyszerre volt pályaorientációs iránymutatás és izgalmas élmény, ahol a gyerekek a hivatások világát élhették át játékosan és látványosan.

Kemma.hu

A rendvédelem minden ágával megismerkedhettek a diákok a Kempelen nyílt napján. Kutyás és tűzoltó-bemutató, katonai fegyverek, páncélozott járművek és igazi kadétélmény várta a látogatókat Komáromban.

Ilyen volt a Kempelen nyílt napja
Ilyen volt a Kempelen nyílt napja
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A rendvédelem, a honvédelem és a közszolgálat világába pillanthattak be azok a diákok, szülők és pedagógusok, akik ellátogattak a Komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pénteki pályaorientációs nyílt napjára. Az esemény a Frigyes téri iskola udvarán és aulájában zajlott, ahol a hagyomány és a modern technika igazi élményszerű találkozásának lehettek tanúi a résztvevők.

Sokakat érdekelt a Kempelen nyílt napja

A délelőtt folyamán sorra váltották egymást a látványos programok: a DogBusiness kutyaiskola fegyelmezett és okos négylábúi lenyűgözték a közönséget, a Komáromi Rendőrkapitányság és a Vízirendészeti Rendőrőrs bemutatóin pedig a gyerekek testközelből ismerhették meg a rendőrök munkáját és felszereléseit.

A Duna Menti Hagyományőrző Egyesület korhű bemutatója, a Szőnyi Lovas Sportegyesület huszárjai, valamint a MH Klapka György 1. Páncélosdandár és a Vitéz Hajnal Jenő 12. Területvédelmi Zászlóalj látványos megjelenése valódi történelmi hangulatot teremtett az iskola udvarán. A diákok megcsodálhatták a páncélozott járműveket, a katonai felszereléseket és a fegyverzettechnikai különlegességeket is.

A Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület technikai bemutatója szintén nagy sikert aratott – sokan ekkor próbálhatták ki először, milyen érzés beülni egy tűzoltóautóba. A program különleges színfoltja volt Hibácskó Ferenc magángyűjtő egyedülálló fegyvergyűjteménye, amelyet az iskola aulájában tekinthettek meg az érdeklődők.

A Kempelen iskola honvéd kadétjai alaki bemutatóval zárták a napot, amely méltó lezárása volt a tartalmas programnak. A látogatók eközben az iskola továbbtanulási lehetőségeiről – köztük a honvéd kadét, rendészet és közszolgálat szakos képzésekről – is tájékozódhattak.

A nyílt nap egyszerre volt pályaválasztási iránymutatás és élménydús kaland, ahol a jövő hivatásai nemcsak elérhetőnek, hanem igazán vonzónak is tűntek a fiatalok számára.

GALÉRIA: Nyílt nap volt a komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikumban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

