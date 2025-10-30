13 perce
Könnyek között tért vissza a múlt: teljesen megújult Szőny ikonikus épülete
Komárom-Szőny egyik legértékesebb épülete újult meg közösségi összefogással. A halottak napja közeledtével a Kemencés Ház ismét a múlt és jelen találkozási pontjává vált.
Ünnepélyes esemény keretében adták át a megújult Kemencés Házat Komárom-Szőnyben. A több mint százéves, tornácos épület felújítása nemcsak építészeti szempontból jelentős, hanem a helyi közösség számára is új lehetőségeket nyit meg. Az átadó ünnepségen kulturális műsorral és bemutatókkal várták az érdeklődőket, köztük városi vezetőket és az egyesület tagjait is.
A felújítás során az épület teljes tetőszerkezete megújult, modern nyílászárókat építettek be, javították a vakolatot és a burkolatokat is lecserélték. A ház udvara is megszépült, új tornácburkolat és terasz készült, valamint nyári konyhával is bővült az épület. Belül korszerűsítették a fűtés- és villamoshálózatot, új padlózat került a helyiségekbe – így a ház minden szempontból alkalmassá vált a közösségi használatra – olvasható a komarom.hu oldalán.
Megújult a Kemencés Ház: új korszak kezdődhet Szőnyben
A Kemence Egyesület munkája nem ismer határokat – sem földrajzi, sem társadalmi értelemben. Az elmúlt években az egyesület több terápiás formát is elérhetővé tett a komáromi és tatai térségben élők számára, köztük művészetterápiát, bábterápiát vagy akár kognitív fejlesztő foglalkozásokat. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű emberek, hajléktalanok is megtalálják a helyüket a közösségben.
Kósa Ádám államtitkár a Kemence Egyesület farmjára is ellátogatott
A Kemencés ház és a hozzá tartozó közösségi terek, farm, pajta és támogatott lakhatási egységek is ebbe az integrációs programba illeszkednek – ennek bővülése évről évre egyre több lehetőséget kínál a résztvevőknek.
Érzelmes pillanatok a régi falak között
A Kemencés Ház nemcsak egyesületi székhely, hanem élő emlékezethely is. Egy korábbi látogatás során könnyes szemmel járta be az épületet egy idős férfi családjával, aki gyerekkorát ebben a házban töltötte. A család tagjai Kanadából tértek vissza Komáromba, és nagy örömükre szolgált, hogy az egyesület megőrizte az otthon szellemiségét, miközben új funkciókkal ruházta fel.
Kanadából látogattak vissza egykori szőnyi otthonukba, nem hittek a szemüknek
A ház tehát nem csak közösségi központként, hanem érzelmi híd szerepében is működik a múlt és a jelen között.