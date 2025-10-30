Könnyek között tért vissza a múlt: teljesen megújult Szőny ikonikus épülete

Ünnepélyes esemény keretében adták át a megújult Kemencés Házat Komárom-Szőnyben. A több mint százéves, tornácos épület felújítása nemcsak építészeti szempontból jelentős, hanem a helyi közösség számára is új lehetőségeket nyit meg. Az átadó ünnepségen kulturális műsorral és bemutatókkal várták az érdeklődőket, köztük városi vezetőket és az egyesület tagjait is.

A Kemencés Ház a közösségi programoknak is otthont ad Szőnyben – a halottak napja közeledtével például mécseskészítő foglalkozásokat is tartanak

Forrás: Komarom.hu / Tóth Anikó

A felújítás során az épület teljes tetőszerkezete megújult, modern nyílászárókat építettek be, javították a vakolatot és a burkolatokat is lecserélték. A ház udvara is megszépült, új tornácburkolat és terasz készült, valamint nyári konyhával is bővült az épület. Belül korszerűsítették a fűtés- és villamoshálózatot, új padlózat került a helyiségekbe – így a ház minden szempontból alkalmassá vált a közösségi használatra – olvasható a komarom.hu oldalán.

Megújult a Kemencés Ház: új korszak kezdődhet Szőnyben

A Kemence Egyesület munkája nem ismer határokat – sem földrajzi, sem társadalmi értelemben. Az elmúlt években az egyesület több terápiás formát is elérhetővé tett a komáromi és tatai térségben élők számára, köztük művészetterápiát, bábterápiát vagy akár kognitív fejlesztő foglalkozásokat. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű emberek, hajléktalanok is megtalálják a helyüket a közösségben.