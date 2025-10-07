Kegyeletsértés az oroszlányi temetőben: olvasónk fotóján a tiszteletlen eset

Nemrég felütötte a fejét egy bejegyzés, amit az Oroszlányiak Facebook csoportja nevű közösségbe küldött be egy hölgy. Fotóival arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi temető rendjéért felelős munkások kissé elnagyolva végezték el a munkájukat, így ez ebben a formában már kegyeletsértés.

Kegyeletsértés az oroszlányi temetőben

Fotó: Beküldött fotó

Kegyeletsértés az oroszlányi temetőben

A Facebook csoportban jól látszanak a fotók: egy helyi kegyeleti szolgáltató fűkaszálás közben nem vette figyelembe a sírkövek tisztaságát. A munkájuk rengeteg kárt okozott: hozzászólásban többen beszámoltak arról, hogy helyenként, a sírokhoz kihelyezett csokrokat is levágták. Ez a téma azért is kényes, mert nincs mindenkinek ideje rendszeresen kijárni a temetőbe, így előfordulhat, hogy a rászáradt, lekaszált növények hónapokig rondítják a sírokat.

Csaknem minden hozzászóló egyetértett abban, hogy az eset nem most először történt meg: csaknem minden alkalommal takarítani kell a munkások után. Mivel úgy tudják, hogy a munkálatokat nem az önkormányzat végezte, így a megoldásra szerintük várni kell.