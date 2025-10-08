Hűséges társaink toplistája – Ezek a legnépszerűbb kutyafajták Magyarországon

A kutya sokunk számára több, mint háziállat — igazi társ, családtag, aki ott van a mindennapokban. Ezt tükrözi az is, hogy hazai statisztikák szerint évente több százezer gazdi viszi állatorvoshoz négylábúját. Az adatokból kiderül, hogy mely kutyafajták fordulnak elő legtöbbször a magyar családokban és melyek a kedvenc kutyafajták hazánkban.

Ezek a kedvenc kutyafajták a magyarok körében

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Melyek a kedvenc kutyafajták a magyar gazdik körében?

Az adatokból kiderül: a legnépszerűbb kutyafajta itthon továbbra is a tacskó — de nem sokkal marad le mögötte a német juhász vagy a yorkie sem. A fajtatiszta és fajtajellegű kutyák között a tacskó nemcsak a megjelenése miatt kedvelt — kis test, nagy személyiség. Az állatok adatai szerint második helyen áll a német juhász, akit lojális, családhoz kötődő tulajdonságai miatt sokan választanak. Harmadik helyre került a yorkshire terrier, amely apró mérete és bájos jelleme révén sok lakásos otthonban is népszerű.

Az élmezőnybe befért a labrador retriever is, mint negyedik helyezett, és a francia bulldog is ott szerepel az első öt között, igaz, a listán csak néhány száz egyed választja el attól, hogy a puli elé kerüljön.

Érdekes megfigyelés: bár magyar fajták (mint a puli vagy a magyar vizsla) nem szerepelnek az első ötben, a puli igen közel van hozzá. Ez arra utal, hogy a hagyományos kutyafajták iránti szeretet nem halványult — csak más fajták is versenybe szálltak a népszerűségért.

Amikor a kedvenc kutyafajta kiválasztására gondolunk, nem csak a kinézet játszik szerepet. Fontos szempont a családi kompatibilitás, a mozgásigény és az életmód is. Azonban talán a legnagyobb tanulság továbbra is az, hogy toronymagasan a keverék kutyák viszik prímet: aki kutyát szeretne, gondolkodjon el a menhelyekről örökbefogadható kutyusokon is, hiszen rengetegen várják jövendőbeli gazdijukat, hogy megadhassák ugyanazt - vagy még nagyobb - szeretetet, mint fajtatiszta társaik.