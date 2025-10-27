Meghitt megemlékezést tartottak Kecskés László halálának 30. évfordulóján + galéria

A Kecskés László Társaság szombat délelőtt méltó megemlékezést tartott Kecskés László halálának 30. évfordulója alkalmából a komáromi Dunai Bástya Jókai termében. A rendezvényen a város közéleti és kulturális szereplői, egyházi vezetők, családtagok és érdeklődők gyűltek össze, hogy közösen tisztelegjenek a Komáromért és a magyarságért fáradhatatlanul dolgozó tanár, helytörténész és közéleti személyiség emléke előtt.

Számadó Emese előadásában Kecskés László életútját és Komáromért végzett áldozatos tevékenységét mutatta be a közönségnek

Forrás: Facebook/Komárom

Kecskés László helyi történész

Kecskés László (1925–1994) tanár, történész, közíró és a Csemadok meghatározó alakja volt. Egész életét a felvidéki magyarság szolgálatának, az anyanyelv és a kulturális örökség megőrzésének szentelte. Kutatói és közéleti munkásságával hidat épített a múlt és a jelen között, hozzájárulva ahhoz, hogy Komárom és környéke kulturális élete gazdagodjon.

Neve ma is egyet jelent az elhivatottsággal, a hiteles közösségszervezéssel és az önzetlen helytörténeti munkával. Számos tanulmányt, történeti írást és gyűjtést hagyott hátra, amelyek a régió történetét dolgozzák fel.

A Kecskés László Társaság célja az emlék megőrzése

A Kecskés László Társaság a névadó szellemiségét folytatva évek óta dolgozik azon, hogy ápolja Kecskés László emlékét, megőrizze munkásságát és továbbvigye értékeit.

A társaság célja, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék azt a példát, amit Kecskés László mutatott: a közösségért való tenni akarást, a kulturális értékek megbecsülését és a magyarság összetartozásának fontosságát. A megemlékezést Molnárné Dr. Taár Izabelle, a Társaság elnöke nyitotta meg.

Előadások és zenei programok színesítették az emlékezést

Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere, az egyházak képviselői, valamint Kecskés László lányai – Kecskés Ágnes és Kecskés Júlia – és unokája is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Máté László református lelkész mondott imát, aki Kecskés László emberségét és közösségépítő munkáját méltatta.

Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója tartalmas előadást mutatott be a helytörténész életéről, sorsfordulóiról és Komáromért végzett áldozatos munkájáról.

Dr. Petheő Attila, a Selye János Egyetem docense a Beneš-dekrétumok történelmi és társadalmi hátterét ismertette, rávilágítva arra, milyen politikai és emberi kihívások között élt és dolgozott Kecskés László.

A meghitt hangulatú megemlékezés zenei élményekkel is gazdagodott: közreműködött a kolozsvári Tájoló Zenekar, a csicsói Caritas Énekkar, valamint Molnár Milán, aki szavalatával tette még bensőségesebbé az alkalmat.

A kitelepítettek emléke tavaly

A Kecskés László Társaság nemcsak a névadója emlékét ápolja, hanem minden évben aktívan részt vesz a felvidéki kitelepítettek emléknapján is. Mint arról korábban beszámoltunk, 2024 áprilisában a Monostori erődnél tartott megemlékezésen a felvidékről kitelepített magyarokra és a nemrég elhunyt Nemes Andrásnéra, a város díszpolgárára is emlékeztek.