Szívszorító szavakkal búcsúzik Tatabánya szeretett kávézója

Az SD Coffee Bar & Pizza csapata Facebook posztjában jelentette be, hogy október 17-én, pénteken lesz az utolsó nap, amikor még kinyitják a jól ismert ajtókat. A döntést – mint írják – a helyiség bérlésének ellehetetlenülése kényszerítette ki. A kávézó Tatabánya közösségi életének fontos része volt: baráti beszélgetések, családi reggelik, hangulatos délutánok színtere. A bejegyzés alatt rengeteg szeretetteljes üzenet gyűlt össze, amelyek mind azt bizonyítják, hogy az SD Coffee valóban szívet melengető helyet teremtett.

Forrás: Facebook/SD Coffe & Pizza

Újranyitásra várva – a kávézó Tatabánya közösségének szívében marad

A kommentek között visszatérő gondolat, hogy „ha bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik”. A vendégek nemcsak a finom kávét és a híres pizzát dicsérik, hanem azt a különleges hangulatot is, amit az SD csapata teremtett.

Egy igazán jó helyet hoztatok létre, ahol mindenki jól érezhette magát

– írta egy törzsvendég, míg mások szerint

Ez volt az a hely, ahol még a mellékhelyiség sem volt mellékes, hanem illatos és gyönyörű

A csapat ígéri, nem tűnnek el: egy új, jobb helyszínen, kis szünet után újraindulnak.

