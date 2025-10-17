Utolsó kávé az SD Coffeeban, megtudtuk, hogy lesz-e folytatás

A gőzölgő kávé illata még utoljára betöltötte a kis helyiséget, a pultnál ismerős arcok köszöntek egymásnak, az asztaloknál halk beszélgetésekbe szőtték bele az emlékeket. Pénteken reggel utoljára nyitotta ki kapuit az SD Coffee Bar & Pizza – Tatabánya egyik legkedvesebb, legmelegebb hangulatú kávézója, amely három és fél éven át sokak számára jelentett menedéket, közösséget, otthont. A vendégek szerint A kávézó Tatabánya egyik kedvelt találkozási helye.

A kávézó Tatabánya színfoltja volt, a vendégek azt remélik, hogy hamarosan újra beülhetnek kedvenc helyükre reggelizni

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A tulajdonos, Zámoriné Reök Veronika a nap végén is mosolygott, de nem tagadta: nehéz volt ez a péntek.

A kávézó Tatabánya színfoltja volt

– Amikor ma reggel kinyitottuk utoljára az ajtót, az egész elmúlt három és fél év lepörgött bennem. Minden vendég, minden kávé, minden beszélgetés – mesélte.

Pedig az SD Coffee története egészen máshonnan indult.

– Eredetileg egy cukorkaboltot szerettem volna nyitni, de aztán rájöttem, hogy Tatabányán valami másra van szükség. Olyan helyre, ahol az emberek leülhetnek, megpihenhetnek, beszélgethetnek – ahol jó lenni. Így lett belőle kávézó.

A kezdeti álmok hamar valósággá váltak: az SD Coffee hamar megtelt élettel. Barátok, családok, kisgyerekek és kutyák – mindenki megtalálta benne a saját zugát. Aki betér azonnal látja, hogy egy különleges helyre érkezett. A régi, hagyományos kávézó helyett itt zöld, mű füves fal, deszkaburkolat, színes kanapé és barátságos asztalok várják a vendégeket. A pulton készülő kávé, a hűtőben színes, különleges sütemények sorakoznak. Aztán most mégis eljött a búcsú ideje. A bérlés ellehetetlenülése miatt a csapat kénytelen volt lezárni ezt a fejezetet – de Veronika szerint ez nem vég, csak újratervezés.

Dorci és Bogi a kedvenc omlettes bagettjükkel és az ősz slágerével, a sütőtökös kávéval búcsúztak a kávézótól

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Felpezsdítené Tatabánya kulturális életét

– Nem szeretném, ha a tatabányaiaknak mindig Tatára vagy Budapestre kellene menniük, ha kultúrára, jó zenére vagy egy különleges kávézós estére vágynak. Az az álmom, hogy legyen itt, Tatabányán is egy olyan hely, ahol lehet beszélgetni, zenét hallgatni, közösséget építeni. Ezt szeretném megvalósítani az új helyen.

Miközben a pultban készült az utolsó sütőtökös latte, az asztaloknál ismerős arcok ültek. Dorci és Bogi a kedvenc omlettes bagettjükkel és az ősz slágerével, a sütőtökös kávéval búcsúztak, a kanapén pedig Timi kislányával Napsugárral, és testvérével, Noémival itták meg utolsó kávéjukat. A Kemma.hu kérdésére elmondták, hogy rendszeres vendégek az SD Coffeeban, ahova legtöbbször Loki, a tacskó is elkíséri őket. Ma kifejezetten a zárás miatt tértek be egy utolsó kávéra és süteményre. És megígérték Veronikának, hogy ha megnyílik az új hely, ott lesznek akkor is az első napon.