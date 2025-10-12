Hatalmas régészeti felfedezés Komárom-Esztergomban, tömegsírt és maradványokat ástak ki

A napokban régészeti feltárás történt Komárom-Esztergomban Toronypusztán. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 12 a II. világháborúban hősi halált halt magyar katonákat exhumáltak. Az ásatás egy elerdősödött, egykori temetőben pléhtáblára festett „katonasírok” feliratnál történt.

Katonákat exhumáltak Toronypusztán

Forrás: Hadtörténeti Múzeum

Több napig tartott az ásatás, katonákat exhumáltak

A négy napig tartó munkálatok során egyéni, kettős és tömegsírokat is találtak, amelyekből összesen 12 katona földi maradványait emelték ki. A csontok mellett számos sírmelléklet került elő, amelyek segítségével két katona személyazonosságát már a helyszínen sikerült megállapítani. A vizsgálatok után pedig tíz katonát azonosítottak. A feltárásban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóságának szakemberei, valamint a terepi munka elvégzésében a tatabányai MH 12. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos állománya is részt vett.

És nem ez volt az első óriási felfedezés, ami Komárom-Esztergomban történt. A Tatai-vár árnyékában több száz év történelme rejtőzik a föld alatt. A Ferrando-bástya tövében török kori falakat keresnek, és rétegről rétegre tárják fel a múltat az ásatáson.