Felfedezés

1 órája

Hatalmas régészeti felfedezés Komárom-Esztergomban, tömegsírt és maradványokat ástak ki

Újabb óriási felfedezésnek adott helyet Komárom-Esztergom. Katonákat exhumáltak egy elerdősödött részen, 12 hősi halált halt katonát találtak, és már többnek a személyazonosságát is ismerik. Az ásatásban a tatabányai MH 12. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos állománya is segített.

Kemma.hu

A napokban régészeti feltárás történt Komárom-Esztergomban Toronypusztán. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 12 a II. világháborúban hősi halált halt magyar katonákat exhumáltak. Az ásatás egy elerdősödött, egykori temetőben pléhtáblára festett „katonasírok” feliratnál történt. 

Katonákat exhumáltak
Katonákat exhumáltak Toronypusztán
Forrás: Hadtörténeti Múzeum

Több napig tartott az ásatás, katonákat exhumáltak

A négy napig tartó munkálatok során egyéni, kettős és tömegsírokat is találtak, amelyekből összesen 12 katona földi maradványait emelték ki. A csontok mellett számos sírmelléklet került elő, amelyek segítségével két katona személyazonosságát már a helyszínen sikerült megállapítani. A vizsgálatok után pedig tíz katonát azonosítottak. A feltárásban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóságának szakemberei, valamint a terepi munka elvégzésében a tatabányai MH 12. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos állománya is részt vett.

És nem ez volt az első óriási felfedezés, ami Komárom-Esztergomban történt. A Tatai-vár árnyékában több száz év történelme rejtőzik a föld alatt. A Ferrando-bástya tövében török kori falakat keresnek, és rétegről rétegre tárják fel a múltat az ásatáson. 

És már többen ismerik a komáromi Brigetio ásatást, ami az ország egyik legjelentősebb régészeti projektje. A nyáron pedig különleges leletre bukkant egy első éves régészhallgató. Eddig ismeretlen rendeltetésű római kori bronztárgy részét találta. És ezen a nyáron hat különböző ponton – többek között a légiótábor egykori kórházánál, gabonatárolójánál, tiszti lakosztályánál és egy eddig ismeretlen funkciójú épületnél dolgoztak.

A tatai Kuny Domokos Múzeum peddig Epöl határában végzett feltárásokat. Lakóházak, kemencék, gödrök és árkok maradványai rajzolódnak ki a régészek kezei alatt – mindez egy komplex őskori és Árpád-kori település nyomait őrizte meg a föld mélye.

 

