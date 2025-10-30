Ezrével lepik el a házakat a harapós katicák, beindult az invázió

A hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata) a bogarak legalább annyira ikonikus képviselője, mint a nagy szarvasbogár. Az ember számára kedvező hasznot termelő kis élőlény azonban nincs egyedül: hazánkban számtalan katicafaj előfordulása mellett, az invazív harlekinkatica (Harmonia axyridis) is hatalmas példányszámban él. A katicabogár-invázió jelensége mögött általában ez a faj áll.

Katicabogár-invázió egy szellős épület falán

Fotó: Petrovics Milán

Katicabogár-invázió: milyen bogarak is ezek?

A piros-fekete pöttyös páncélban rejtőző kis állatok nem mindig a hazánkban is honos katicabogár-fajok valamelyike. A harlekinkaticák ugyanis sokféle színvariánssal rendelkeznek, és ezek elkülönítése nem mindig egyszerű. Hazánkban három színváltozata ismert, bár a hibridizáció lehetősége további mintázatok elterjedését tartja fent. A narancs alapú, fekete pettyes és a fekete alapú, piros pettyes változatok gyakran elfordulnak, és általában ha valahol tömegesen megjelenik, ezek a legfeltűnőbbek.

A harlekinkatica-invázió 2025-ben is megindult

Olvasónk jelezte, hogy kertje egy épületében szinte mindent elleptek ezek a bogarak. Nem értette, hogy miért pont az épületben vertek tábort, hiszen rengeteg fa és egyéb növény van a környéken.

De hogy miért jönnek be? Az imágók, azaz a kifejlett bogarak áttelelnek, és ehhez szükségük van egy fagymentes helyre. A természetben általában fák kérge alatt, odvakban telelnek át, az ember épületei viszont sokkal kényelmesebb megoldással szolgálnak, így ezeket részesítik előnyben. Tömeges jelenlétük mögött tehát a természetes életciklusuk áll.

Felmerül a kérdés: ezek az állatok csípnek, harapnak? A katicacsípés tünetei általában kimerülnek az érintett terület enyhe kipirosodásában és egy kis kellemetlen érzésben.

A katicák egymás társaságában vészelik át a hideg hónapokat

Fotó: Petrovics Milán

A harlekinkaticák egyébként nem a kertünkben tesznek kárt, hanem az őshonos katicafajok lárváiban, és táplálékában. A falánk kis ázsiai állatokat ugyanis afféle biológiai fegyverként hurcolták be először az Egyesült Államokba, majd később Európában is megjelent. Magyarországon először 2008-ban írták le, és azóta szinte mindenütt elszaporodott.