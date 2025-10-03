36 perce
Még mindig rejtély övezi Kaszás Nikolett halálának körülményeit, sokan nem hiszik, hogy öngyilkosságot követett el
Sokféle szörnyű verzió terjeng az interneten, de sokan meg vannak győződve arról, hogy a 27 éves nő nem lett öngyilkos. Még mindig nem tudni mi történt pontosan Kaszás Nikolettel.
Már hetek óta szerepel a hírekben Kaszás Nikolett eltűnése és tragédiája. Mint arról beszámoltunk sajnos tragikus véget ért a 27 éves nő eltűnése. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, miután Budapestről túrázni indult, de családjához már nem érkezett vissza. A Dunakanyarban található Spartacus-tanösvény járt, és volt olyan túrázó, aki találkozott is vele. Ez az utolsó hely, ahol Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek.
Mi történhetett Kaszás Nikolettel?
A túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált a Prágában élő párjával a közösségi média profilján keresztül. De nem a telefonjáról jött az üzenet hanem a gépéről. Könnyen lehet, hogy valaki azt akarta láttatni, hogy a lánnyal minden rendben van, igaz, egyelőre erről nincs hivatalos információ. Ezt követően nyoma veszett. A rendőrség a nő exbarátját is kihallgatta.
Rengetegen keresték őt
A keresésébe a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, a rendőrség, a Pilisben túrázók és a környéken élők is csatlakoztak. Kutyákkal és drónokkal is keresték az eltűnt nőt, több videó is felkerült a terepkutatásról. Nagyából 10 nappal később a rendőrség megosztotta az utolsónak vélt kamerafelvételt is a nőről. A Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit.
Szeptember 28-án jött a szomorú hír, a délelőtti órákban megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. Beszámolók szerint a túraúttól nagyjából 200 méterre a bokrok között találták meg Kaszás Nikolett holttestét.
Még mindig nyomoz a rendőrség
Bár a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet. Voltak, akik Kaszás Nikolett öngyilkosságáról beszéltek, egy nevét elhallgatni kívánó önkéntes a Borsnak elárulta, hogy az önkéntesek sokkot kaptak, amikor megtudták: a lány vélhetően nem túrázni készült, öngyilkosságot akart elkövetni.
Többen felhívták a figyelmet egy túrázó beszámolójára, aki elvileg az utolsó között látta élve a 27 éves nőt. Néhány szót is váltott vele. A túrázó egy blogon azt írta, meggyőződése, hogy Nikolett nem követett el öngyilkosságot, és közzétett egy részletet a rövid beszélgetésükből.
