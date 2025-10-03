Még mindig rejtély övezi Kaszás Nikolett halálának körülményeit, sokan nem hiszik, hogy öngyilkosságot követett el

Már hetek óta szerepel a hírekben Kaszás Nikolett eltűnése és tragédiája. Mint arról beszámoltunk sajnos tragikus véget ért a 27 éves nő eltűnése. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, miután Budapestről túrázni indult, de családjához már nem érkezett vissza. A Dunakanyarban található Spartacus-tanösvény járt, és volt olyan túrázó, aki találkozott is vele. Ez az utolsó hely, ahol Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek.

Kaszás Nikolett ügyében tovább folyik a nyomozás

Forrás: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Mi történhetett Kaszás Nikolettel?

A túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált a Prágában élő párjával a közösségi média profilján keresztül. De nem a telefonjáról jött az üzenet hanem a gépéről. Könnyen lehet, hogy valaki azt akarta láttatni, hogy a lánnyal minden rendben van, igaz, egyelőre erről nincs hivatalos információ. Ezt követően nyoma veszett. A rendőrség a nő exbarátját is kihallgatta.