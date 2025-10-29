Elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő

Szomorú hír rázta meg Magyarországot. Kedden este 97 éves korában ugyanis elhunyt Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő. Halálhírét fia, Ganxsta Zolee rapper jelentette be a Facebook-oldalán.

Kassai Ilona 97 éves volt

Fotó: Zih Zsolt / Forrás: MTI

A rapper az alábbi szavakkal búcsúzott tőle:

Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében.

Kassai Ilona élete

Kassai Ilona 1928. július 8-án született Szegeden Hiller Ilona néven. Gyerekkorától primadonna szeretett volna lenni, végül drámai színésznő lett. Szülővárosában Lehotay Árpád színiiskolájában tanult, mesterei között volt Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János.

1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára, de rövid idő után otthagyta a képzést. Még ugyanabban az évben az Állami Bányász Színházhoz szerződött, majd 1951-től alapító tagja lett a Faluszínháznak, amely később Állami Déryné Színház néven működött. 1976-tól az Arany János Színház művésznője volt. 1961-ben Jászai Mari-díjat kapott, két évvel később pedig Kossuth-díjat, amellyel sokáig a legfiatalabb díjazott színésznőnek számított, hiszen még nem töltötte be a 35. életévét.

Pályafutása során számos emlékezetes színpadi alakítást nyújtott. Ő játszotta Melindát Katona József Bánk bán című művében, Antigonét Szophoklész drámájában, valamint Desdemonát Shakespeare Othellójában. Schiller Ármány és szerelem című darabjában Lady Milford szerepét formálta meg, míg Kosztolányi Édes Anna című regényének színpadi változatában Vizynét alakította.

Modern művekben is maradandót alkotott, például Robert Harling Acélmagnóliák című darabjában Clairee Belcherként és Leonard Gershe A pillangók szabadok című művében Mrs. Bakert játszotta.

Szinkronszínészként is rendkívül népszerű és sokat foglalkoztatott művész volt. Az ő hangján szólalt meg magyarul többek között Maggie Smith Minerva McGalagony szerepében a Harry Potter-filmekben.

Első férje Kassai János operaénekes, míg második férje Fülöp Kálmán dalszövegíró volt. 1965-ben házasodott össze negyedik férjével, Zana József színésszel, közös gyerekük, Zoltán Ganxsta Zolee néven vált ismert zenésszé.

Nyugodjék békében!