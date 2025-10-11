Sorakoznak a káposztafejek Tatabányán - mutatjuk a legjobb receptet

A Kond vezér úti piac teli van finomabbnál finomabb zöldségekkel - ilyen a káposzta is, amit Mekk Elek is nagyon szeretett- különösen Faluvégi János standjánál, ahol az egyik vásárló szerint csupa kedves ember szolgál ki. Mutatjuk, mi és milyen áron kapható a tatabányai piacon.

A Kond vezér úti piacon ősszel is számos zöldség, gyümölcs kapható, a káposzta is köztük van

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Tatabányai piac: sorakoznak a káposztafejek

A tatabányai piac ősszel is teli van finomsággal, a sok fajta zöldség-gyümölcs mindenkit odacsábít.

A 1 kg káposzta ára 450 forint Faluvégi Jánosnál

Az alma 990 forint/kiló áron kapható,

A saszla szőlő 1250, a moldova szőlő 1950, az ottelo pedig 1450 forintba kerül.

A rendkívül kelendő sütőtök 550 forintért kapható.

A dióbél 4900 forint/kiló áron kapható, és a kereskedő ezt is sokan viszik, ugyanis sokan elkezdték csinálni a különböző diós süteményeket.

A gyömbér, mely kiváló ellenszer a megfázásra 2800 forint/kiló áron megvehető.

A töltött káposztát bizonyára nagyon sokan kedvelik, így mutatunk egy receptet a Mindmegette segítségével.

Hozzávalók

10 dkg rizs

dkg rizs 1 kg sertéscomb

kg sertéscomb 1 fej vöröshagyma

fej vöröshagyma 3 gerezd fokhagyma

gerezd fokhagyma só

őrölt feketebors

pirospaprika

1 fej savanyú káposzta

fej savanyú káposzta füstölt bordaszél

olaj

2 ek liszt

ek liszt pirospaprika

2 ek tejföl

Elkészítés: