3 órája
Sorakoznak a káposztafejek Tatabányán - mutatjuk a legjobb receptet
Újra kilátogattunk a tatabányai piacra, és ezúttal sem csalódtunk. Számos zöldség-gyümölcs tárult a szemünk elé, ilyen például a káposzta is, melyhez egyúttal megmutatjuk a legjobb töltött káposzta receptet.
A Kond vezér úti piac teli van finomabbnál finomabb zöldségekkel - ilyen a káposzta is, amit Mekk Elek is nagyon szeretett- különösen Faluvégi János standjánál, ahol az egyik vásárló szerint csupa kedves ember szolgál ki. Mutatjuk, mi és milyen áron kapható a tatabányai piacon.
Tatabányai piac: sorakoznak a káposztafejek
A tatabányai piac ősszel is teli van finomsággal, a sok fajta zöldség-gyümölcs mindenkit odacsábít.
- A 1 kg káposzta ára 450 forint Faluvégi Jánosnál
- Az alma 990 forint/kiló áron kapható,
- A saszla szőlő 1250, a moldova szőlő 1950, az ottelo pedig 1450 forintba kerül.
- A rendkívül kelendő sütőtök 550 forintért kapható.
- A dióbél 4900 forint/kiló áron kapható, és a kereskedő ezt is sokan viszik, ugyanis sokan elkezdték csinálni a különböző diós süteményeket.
- A gyömbér, mely kiváló ellenszer a megfázásra 2800 forint/kiló áron megvehető.
A töltött káposztát bizonyára nagyon sokan kedvelik, így mutatunk egy receptet a Mindmegette segítségével.
Hozzávalók
- 10dkg rizs
- 1kg sertéscomb
- 1 fej vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- só
- őrölt feketebors
- pirospaprika
- 1 fej savanyú káposzta
- füstölt bordaszél
- olaj
- 2 ek liszt
- pirospaprika
- 2 ek tejföl
Elkészítés:
- A töltött káposzta töltelékéhez a rizst megmossuk, hozzáadjuk darált sertéshúst, az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát, a sót, borsot és a pirospaprikát, majd összegyúrjuk.
- A káposztát ízlés szerint kimossuk, majd a lefejtett levelekbe beletesszük a tölteléket.
- A megmaradt káposztaleveleket feldaraboljuk, és a lábas aljára halmozzuk, a megmosott füstölt bordaszéllel együtt. A megtöltött káposztákat rárakjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, 2-3 nagyobb káposztalevéllel betakarjuk, és 70-80 percig főzzük.
- Ha megfőtt a töltött káposzta, rántást készítünk hozzá. A káposzta levéből annyit adunk hozzá, hogy nagyjából egyforma meleg legyen, rászűrjük a káposztára, és összeforraljuk.
GALÉRIA: Őszi piacmustra Tatabányán ( Fotók: H.B.)