Piacmustra

3 órája

Sorakoznak a káposztafejek Tatabányán - mutatjuk a legjobb receptet

Újra kilátogattunk a tatabányai piacra, és ezúttal sem csalódtunk. Számos zöldség-gyümölcs tárult a szemünk elé, ilyen például a káposzta is, melyhez egyúttal megmutatjuk a legjobb töltött káposzta receptet.

Gábos Orsolya

A Kond vezér úti piac teli van finomabbnál finomabb zöldségekkel - ilyen a káposzta is, amit Mekk Elek is nagyon szeretett- különösen Faluvégi János standjánál, ahol az egyik vásárló szerint csupa kedves ember szolgál ki. Mutatjuk, mi és milyen áron kapható a tatabányai piacon. 

káposzta
A Kond vezér úti piacon ősszel is számos zöldség, gyümölcs kapható, a káposzta is köztük van
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Tatabányai piac: sorakoznak a káposztafejek

A tatabányai piac ősszel is teli van finomsággal, a sok fajta zöldség-gyümölcs mindenkit odacsábít.

  • A 1 kg káposzta ára 450 forint Faluvégi Jánosnál
  • Az alma 990 forint/kiló áron kapható,
  • A saszla szőlő 1250, a moldova szőlő 1950, az ottelo pedig 1450 forintba kerül.
  • A rendkívül kelendő sütőtök 550 forintért kapható.
  • A dióbél 4900 forint/kiló áron kapható, és a kereskedő ezt is sokan viszik, ugyanis sokan elkezdték csinálni a különböző diós süteményeket.
  • A gyömbér, mely kiváló ellenszer a megfázásra 2800 forint/kiló áron megvehető.

A töltött káposztát bizonyára nagyon sokan kedvelik, így mutatunk egy receptet a Mindmegette segítségével.

Hozzávalók

  • 10dkg rizs
  • 1kg sertéscomb
  • 1 fej vöröshagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • őrölt feketebors
  • pirospaprika
  • 1 fej savanyú káposzta
  • füstölt bordaszél
  • olaj
  • 2 ek liszt
  • pirospaprika
  • 2 ek tejföl 

Elkészítés:

  1. A töltött káposzta töltelékéhez a rizst megmossuk, hozzáadjuk darált sertéshúst, az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát, a sót, borsot és a pirospaprikát, majd  összegyúrjuk.
  2. A káposztát ízlés szerint kimossuk, majd a lefejtett levelekbe beletesszük a tölteléket.
  3. A megmaradt káposztaleveleket feldaraboljuk, és a lábas aljára halmozzuk, a megmosott füstölt bordaszéllel együtt. A megtöltött káposztákat rárakjuk,  felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, 2-3 nagyobb káposztalevéllel betakarjuk, és 70-80 percig főzzük. 
  4. Ha megfőtt a töltött káposzta, rántást készítünk hozzá. A káposzta levéből annyit adunk hozzá, hogy nagyjából egyforma meleg legyen, rászűrjük a káposztára, és összeforraljuk.

GALÉRIA: Őszi piacmustra Tatabányán ( Fotók: H.B.)

 


 

