1 órája
Elkészült a tatai tanáróriásról, Kálmán Attiláról szóló dokumentumfilm
Nagy érdeklődés övezi a készülő dokumentumfilmet, amely Tata egyik különleges eseménye lesz ősszel. A film Dr. Kálmán Attila életét és munkásságát mutatja be a közönségnek.
Pár hét múlva lesz 10 éve annak, hogy elhunyt Dr. Kálmán Attila egykori közoktatási államtitkár, a Tatai Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója, a Magyarországi Református Egyház zsinatának egykori világi elnöke. Az évfordulóra pedig nem akármilyen módon állítanak emléket a tatai tanáróriásnak: film mutatja be ugyanis életét és munkásságát.
A film hivatalos Facebook-oldaláról derült ki, hogy október 17-én, pénteken 17 órától tartják a Dr. Kálmán Attila életét bemutató dokumentumfilm díszbemutatóját Tatán, az Est Moziban. A rendezvényre előzetesen lehetett regisztrálni, a szervezők azonban jelezték: a hatalmas érdeklődés miatt a regisztrációt már lezárták.
A film nemcsak a díszbemutatón lesz megtekinthető: a szervezők további, nyilvános vetítéseket is terveznek október második felében, ezek pontos időpontjairól és helyszíneiről hamarosan tájékoztatják a közönséget.
A dokumentumfilm célja, hogy méltó módon mutassa be Dr. Kálmán Attila életútját, munkásságát és szellemi örökségét.
Ő volt Kálmán Attila
Kálmán Attila 1938. október 22-én született Budapesten. 1957-ben a Tanítóképző Főiskolán, 1963-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika–fizika szakos diplomát, amely mellé 1968-ban egy matematika–ábrázoló geometria szakos oklevelet és doktori fokozatot is szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ekkor már gyakorló tanár volt:
- 1956-tól 1960-ig a dányi,
- 1965-ig a kistarcsai általános iskolában tanított,
- 1968-ig Budapesten,
- majd 1990-ig a tatai Eötvös József Gimnáziumban volt tanár.
1994-ben a Pápai Református Gimnázium igazgatója lett. 2005-ben visszatért Tatára, ahol a pápai iskola kihelyezett, később önállósult intézményét (Tatai Református Gimnázium) vezette 2011-ig.
Az 1980-as évek végén fordult a politika felé, habár politikusnak sosem tartotta magát. Az MDF alapító tagja, 1988–1990-ben a tatai szervezet ügyvivője volt. A Kemma.hu-nak korábban így idézte fel ezt az időszakot:
Jöttek az 1990-es országgyűlési választások, és a tagság engem javasolt képviselőjelöltnek, annak ellenére, hogy nem akartam vállalni, mert a tanári pályát nem csak hivatásnak, hanem küldetésnek tekintettem. Egyéni körzetből jutottam be a parlamentbe, ami részben meghatározta képviselői munkámat, hiszen felelősséggel tartoztam egy közösségért. Szintén ebben az évben jelöltek a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztségére, amit nagy megtiszteltetésnek vettem.
Az Antall-kormány idején Tata országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett, először az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságban, majd 1991 és 1994 között művelődési és közoktatási államtitkár volt. Utóbbi minőségében szerepet vállalt az 1950-es években államosított egyházi iskolák visszaszolgáltatásában és a nemzeti alaptanterv előkészítésében. 1994-ben kilépett az MDF-ből.
Államtitkári pályafutásáról úgy vallotta, kevés hatalommal, de sok felelősséggel járt. Szívesen emlékezett arra, hogy részt vettem három sarkalatos törvény kidolgozásában, több száz fórumot tartott egyetemeken, iskolákban, falusi kultúrházakban.
Mintegy 540 tornaterem felépítésében vettünk részt, közéjük tartozott a tatai Vaszaryé is. Emlékezetes számomra, hogy 40 év után én nyithattam meg a magyar filmhetet Bukarestben, Petőfi-szobrot avathattam Beregszászon és aláírhattam a magyar intézet alapító okiratát az amerikai Rudgers-egyetemen.
A Tatai Református Egyházközség presbitériumának örökös tiszteletbeli igazgatója volt. Vallotta, hogy Istentől kapjuk ajándékba nem csupán a tehetségünket, hanem a lehetőségeinket is. Ott volt a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság alapítói között, 2015-ben pedig ő javasolta a társaságot megyei Príma Díjra.
Dr. Kálmán Attila 2015. október 28-án, 77 éves korában hunyt el. Halála után 2 évvel, 2017-ben hagyatékából emlékszoba nyílt a Tatai Református Gimnáziumban.