Elkészült a tatai tanáróriásról, Kálmán Attiláról szóló dokumentumfilm

Pár hét múlva lesz 10 éve annak, hogy elhunyt Dr. Kálmán Attila egykori közoktatási államtitkár, a Tatai Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója, a Magyarországi Református Egyház zsinatának egykori világi elnöke. Az évfordulóra pedig nem akármilyen módon állítanak emléket a tatai tanáróriásnak: film mutatja be ugyanis életét és munkásságát.

Forrás: A példa - Dokumentumfilm Dr. Kálmán Attila életéről/Facebook

A film hivatalos Facebook-oldaláról derült ki, hogy október 17-én, pénteken 17 órától tartják a Dr. Kálmán Attila életét bemutató dokumentumfilm díszbemutatóját Tatán, az Est Moziban. A rendezvényre előzetesen lehetett regisztrálni, a szervezők azonban jelezték: a hatalmas érdeklődés miatt a regisztrációt már lezárták.

A film nemcsak a díszbemutatón lesz megtekinthető: a szervezők további, nyilvános vetítéseket is terveznek október második felében, ezek pontos időpontjairól és helyszíneiről hamarosan tájékoztatják a közönséget.

A dokumentumfilm célja, hogy méltó módon mutassa be Dr. Kálmán Attila életútját, munkásságát és szellemi örökségét.

Ő volt Kálmán Attila

Kálmán Attila 1938. október 22-én született Budapesten. 1957-ben a Tanítóképző Főiskolán, 1963-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika–fizika szakos diplomát, amely mellé 1968-ban egy matematika–ábrázoló geometria szakos oklevelet és doktori fokozatot is szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ekkor már gyakorló tanár volt:

1956-tól 1960-ig a dányi,

1965-ig a kistarcsai általános iskolában tanított,

1968-ig Budapesten,

majd 1990-ig a tatai Eötvös József Gimnáziumban volt tanár.

1994-ben a Pápai Református Gimnázium igazgatója lett. 2005-ben visszatért Tatára, ahol a pápai iskola kihelyezett, később önállósult intézményét (Tatai Református Gimnázium) vezette 2011-ig.

Az 1980-as évek végén fordult a politika felé, habár politikusnak sosem tartotta magát. Az MDF alapító tagja, 1988–1990-ben a tatai szervezet ügyvivője volt. A Kemma.hu-nak korábban így idézte fel ezt az időszakot:

Jöttek az 1990-es országgyűlési választások, és a tagság engem javasolt képviselőjelöltnek, annak ellenére, hogy nem akartam vállalni, mert a tanári pályát nem csak hivatásnak, hanem küldetésnek tekintettem. Egyéni körzetből jutottam be a parlamentbe, ami részben meghatározta képviselői munkámat, hiszen felelősséggel tartoztam egy közösségért. Szintén ebben az évben jelöltek a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztségére, amit nagy megtiszteltetésnek vettem.

Az Antall-kormány idején Tata országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett, először az Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságban, majd 1991 és 1994 között művelődési és közoktatási államtitkár volt. Utóbbi minőségében szerepet vállalt az 1950-es években államosított egyházi iskolák visszaszolgáltatásában és a nemzeti alaptanterv előkészítésében. 1994-ben kilépett az MDF-ből.