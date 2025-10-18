Letartóztatták az esztergomi drogkereskedőt, aki a csomagautomatákba rendelte szállítmányait

Egy apró részlet buktatta le azt a férfit, akinek otthonában a hatóságok egész „mini laborra” bukkantak. A nyomozás hónapokon át tartott, a történet pedig most új szakaszába lépett – a bíróság ugyanis meghozta döntését, a kábítószer birtokos ügyében.

A bíróság döntött, a kábítószeres férfi ügyében

Letartóztatták a férfit, aki kriptovalutával fizetett a kábítószer szállítmányokért

A Tatabányai Járásbíróság egy hónapra, november 17-ig elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. A döntést a bíróság az ügy súlyára, a szökés és elrejtőzés veszélyére, a tanúk befolyásolásának lehetőségére, valamint a bűnismétlés kockázatára tekintettel hozta meg. A végzés nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezett.

A nyomozás adatai szerint a férfi 2024 májusától egy zárt internetes csoportban rendelt különböző típusú kábítószereket, amelyekért kriptovalutával fizetett. Az eladó a megrendelt anyagokat csomagban küldte el esztergomi csomagautomatákba, ahonnan a gyanúsított azokat többször is átvette.

A hatóságok szerint legalább 29 alkalommal vásárolt és vett át tiltott szereket: 792 gramm amfetamint, 10 gramm MDMA-t, 731 gramm ketamint, 45 gramm THC-t, 13 gramm kokaint, valamint 508 darab MDMA-tartalmú tablettát.

A férfit október 15-én fogták el esztergomi lakásán, ahol a nyomozók több kábítószergyanús anyagot, zsebmérleget, simítózáras tasakokat, drogfogyasztáshoz szükséges eszközöket, valamint tesztfolyadékokat találtak és foglaltak le. A gyanúsított a rendőrség adatai szerint elfogása előtt marihuánát fogyasztott.