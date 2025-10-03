Egy titkos csomagot rejtett az alsónadrágjába - elcsípték az autópályán

Egy hosszú autóút, egy furcsa rejtekhely és egy lebukás Komárom térségében – így ért véget annak a bolgár férfinak az útja, akit a Tatabányai Törvényszék most első fokon hat év börtönre ítélt. A férfi nemcsak nagy mennyiségű kábítószert tartott magánál, de az út során fogyasztott is belőle, és kábítószer hatása alatt vezette autóját az M1-es autópályán.

Nem mindennapi rejtekhelyről került elő a kábítószer – a férfi évekre börtönbe kerülhet

Forrás: pexels.com

Kábítószer csempészet - az ítélet

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a törvényszék a férfit hat év börtönbüntetésre ítélte, emellett hat évre kiutasította Magyarország területéről. A bíróság a lefoglalt kábítószert is elkobozta. Az ítélet nem jogerős: míg az ügyész három nap gondolkodási időt kért, az elkövető és védője enyhítésért fellebbeztek.

Mi derült ki a nyomozásból?

A férfi 2023. november 11-én közlekedett az M1-es autópályán, Komárom térségében, amikor a rendőrök megállították. A vizsgálat során kiderült, hogy az alsónadrágjában rejtett el egy fém dobozt és egy textilzsákot. Ezekben 158,88 gramm nettó tömegű, nagy tisztaságú metamfetamin volt.

A vádirat szerint a férfi Bulgáriában szerezte meg a kábítószert, hogy azt magával vigye észak-írországi tartózkodási helyére. A bizonyítékok szerint azonban nem bírta ki hazáig: már az út során fogyasztott belőle.

Súlyos következményekkel járt

Az, hogy az elkövető nemcsak birtokolta a drogot, hanem fogyasztott is belőle, különösen veszélyessé tette a helyzetet, hiszen kábítószer hatása alatt vezetett gépkocsit. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a bíróság végül súlyos ítéletet szabott ki rá.

A másodfokú eljárás dönt majd arról, jogerősen mekkora büntetést kell letöltenie.

Az ügyről korábban már beszámoltunk, amikor a NAV munkatársai az M1-es komáromi szakaszán lefülelték a férfit. Akkor derült ki, hogy az alsónadrágjába rejtett fém dobozban és textilzsákban metamfetamint szállított, az autóban utasa pedig több száz doboz zárjegy nélküli cigarettát rejtegetett.