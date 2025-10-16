25 perce
Adománygyűjtés szerveztek az eltűnt esztergomi mentős családjának
Továbbra is rejtély övezi az eltűnt mentős ügyét. Jurák Krisztián, az esztergomi mentőállomás köztiszteletben álló vezetője ugyanis még mindig nem került elő. Most gyűjtést szerveztek a családjának.
Még mindig keresik az eltűnt mentőst, Jurák Krisztiánt, aki az esztergomi mentőállomás vezetője volt. Mint ismert, a 49 éves férfi még október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában, és azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták. Most a családja megsegítésére indult összefogás.
A Mentő Baj-Társ Alapítvány Civil-Jótékonysági szervezet nemrég hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy adománygyűjtés szerveztek az eltűnt mentős családjának.
Adománygyűjtést szerveztek az eltűnt mentős, Jurák Krisztián családjának
Mint azt a posztban írják, Jurák Krisztián tragikus története súlyos veszteség a mentős közösség számára – mind emberileg, mind szakmailag pótolhatatlan hiányt hagyott maga után. Krisztián hosszú évtizedeken át volt a bajtársi közösség megbecsült és lelkiismeretes tagja, aki állomásvezetőként és mentőápolóként egyaránt példát mutatott hivatástudatból, emberségből és szakmai alázatból. Édesanyjával élt, és egész életében az életmentést, a másokért végzett szolgálatot tekintette legfőbb hivatásának.
A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a Mentő Baj-Társ Alapítvány ezért adománygyűjtést indított, hogy támogassa Jurák Krisztián idős édesanyját ebben a nehéz időszakban.
Nem elég, hogy elveszítette fiát – ami önmagában is felfoghatatlan veszteség –, de most az anyagi terhek is rá nehezednek. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen abban, hogy legalább e teher ne nyomja tovább a vállát
– olvasható a bejegyzésben.
Adományok az alábbi számlaszámra utalhatók:
Mentő baj-Társ Alapítvány
11742063-21459090-00000000
IBAN: HU79 1174 2063 2145 9090 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény: Krisztián