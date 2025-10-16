október 16., csütörtök

Adománygyűjtés szerveztek az eltűnt esztergomi mentős családjának

Címkék#közlemény#Jurák Krisztián#jótékonyság#adománygyűjtés#szervezet#mentős#eltűnt

Továbbra is rejtély övezi az eltűnt mentős ügyét. Jurák Krisztián, az esztergomi mentőállomás köztiszteletben álló vezetője ugyanis még mindig nem került elő. Most gyűjtést szerveztek a családjának.

Milány Botond

Még mindig keresik az eltűnt mentőst, Jurák Krisztiánt, aki az esztergomi mentőállomás vezetője volt. Mint ismert, a 49 éves férfi még október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában, és azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták. Most a családja megsegítésére indult összefogás.

Jurák Krisztián eltűnt mentős
Jurák Krisztián eltűnt mentős családjának próbálnak most segíteni
Forrás: Mentő Baj-Társ Alapítvány/Facebook

A Mentő Baj-Társ Alapítvány Civil-Jótékonysági szervezet nemrég hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy adománygyűjtés szerveztek az eltűnt mentős családjának.

Adománygyűjtést szerveztek az eltűnt mentős, Jurák Krisztián családjának

Mint azt a posztban írják, Jurák Krisztián tragikus története súlyos veszteség a mentős közösség számára – mind emberileg, mind szakmailag pótolhatatlan hiányt hagyott maga után. Krisztián hosszú évtizedeken át volt a bajtársi közösség megbecsült és lelkiismeretes tagja, aki állomásvezetőként és mentőápolóként egyaránt példát mutatott hivatástudatból, emberségből és szakmai alázatból. Édesanyjával élt, és egész életében az életmentést, a másokért végzett szolgálatot tekintette legfőbb hivatásának. 

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a Mentő Baj-Társ Alapítvány ezért adománygyűjtést indított, hogy támogassa Jurák Krisztián idős édesanyját ebben a nehéz időszakban.

Nem elég, hogy elveszítette fiát – ami önmagában is felfoghatatlan veszteség –, de most az anyagi terhek is rá nehezednek. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen abban, hogy legalább e teher ne nyomja tovább a vállát

– olvasható a bejegyzésben.

Adományok az alábbi számlaszámra utalhatók:

Mentő baj-Társ Alapítvány

11742063-21459090-00000000

IBAN: HU79 1174 2063 2145 9090 0000 0000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Krisztián

 

