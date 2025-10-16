Adománygyűjtés szerveztek az eltűnt esztergomi mentős családjának

A Mentő Baj-Társ Alapítvány Civil-Jótékonysági szervezet nemrég hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy adománygyűjtés szerveztek az eltűnt mentős családjának.

Adománygyűjtést szerveztek az eltűnt mentős, Jurák Krisztián családjának

Mint azt a posztban írják, Jurák Krisztián tragikus története súlyos veszteség a mentős közösség számára – mind emberileg, mind szakmailag pótolhatatlan hiányt hagyott maga után. Krisztián hosszú évtizedeken át volt a bajtársi közösség megbecsült és lelkiismeretes tagja, aki állomásvezetőként és mentőápolóként egyaránt példát mutatott hivatástudatból, emberségből és szakmai alázatból. Édesanyjával élt, és egész életében az életmentést, a másokért végzett szolgálatot tekintette legfőbb hivatásának.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a Mentő Baj-Társ Alapítvány ezért adománygyűjtést indított, hogy támogassa Jurák Krisztián idős édesanyját ebben a nehéz időszakban.

Nem elég, hogy elveszítette fiát – ami önmagában is felfoghatatlan veszteség –, de most az anyagi terhek is rá nehezednek. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen abban, hogy legalább e teher ne nyomja tovább a vállát

– olvasható a bejegyzésben.