Helyi közélet

31 perce

Jó pályázat a lakóhelyért

Címkék#Magyar Falu Program#Falusi Civil Alap#Együtt Tokodért Egyesület

Munkatársunktól

Tokod A civil szervezet elnökeként, Pap Norbert az Együtt Tokodért Egyesület sikerét jelezte a település web-oldalán. A csoport sikeresen kért támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. azon pályázatán, amelyet a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében írtak ki civil közösségek támogatására. A megjelölt cél bankett asztalok, székek vásárlása volt. Az elnyert támogatás kétmillió forint. Az önrésszel együtt 5,5 millió forintból harminc asztalt és kétszáz széket lehetett vásárolni.

 

