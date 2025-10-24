Jégre fel Komáromban! Hamarosan birtokba vehetjük a korcsolyapályát

Hamarosan újra megnyílik a jégpálya Komáromban a Jókai ligetben! A Komáromi Városgazda Kft. már javában dolgozik azon, hogy idén is birtokba vehessék a korcsolyázás szerelmesei a város egyik legkedveltebb téli helyszínét. A 20x40 méteres jégpálya forró italokkal, zenével és biztonságos körülményekkel várja a látogatókat. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Neuvirth Imre megkeresésünkre válaszolt a kérdéseinkre a jégpálya működésével és megnyitásával kapcsolatban.

A Jókai ligetben idén is felépül a jégpálya Komáromban, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt hódolhatnak a téli sportoknak.

Forrás: Facebook/Komárom

Újra nyílik a jégpálya Komáromban

A Komáromi jégpálya előkészítése már folyamatban van a Jókai ligetben. A Városgazda Kft. munkatársai egyengetik és előkészítik a területet, hogy a hideg beálltával a jég minél előbb készen álljon a korcsolyázók fogadására. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pálya hamar a komáromiak és a környékbeliek egyik legnépszerűbb téli találkozóhelyévé vált.

Téli hangulat, zene és forró italok

A pályán a nyitvatartási idő alatt büfé is működik majd, ahol szendvicsek, forralt bor, tea és más finomságok várják a vendégeket. A jégkorcsolyázás élményét zene és hangulatos világítás kíséri, hogy mindenki átélhesse a tél varázsát a komáromi jégpályán. A Városgazda Kft. tájékoztatása szerint a pályát gyermekek és felnőttek egyaránt használhatják, kizárólag korcsolyacipőben. Korcsolyabérlésre és a pálya külön, nyitvatartási időn kívüli bérlésére nincs lehetőség.

Biztonság és felügyelet minden korosztálynak

A komáromi jégpálya működése alatt biztonsági és karbantartó személyzet ügyel majd a rendre, hétvégéken és a téli szünet idején pedig egészségügyi szakember is jelen lesz. Az óvodák és iskolák számára külön lehetőség nyílik a délelőtti korcsolyázásra, nevelői felügyelettel és előzetes egyeztetéssel. Az óvodás és iskolás csoportok előzetes egyeztetést követően, nevelői felügyelettel, délelőttönként – tehát a nyitvatartási időn kívül – is használhatják a pályát.

Nyitvatartás

A jégpálya november 29-től lesz használható, hivatalos megnyitó azonban nem lesz. Karácsonykor is üzemelni fog a jégpálya - december 24: 8.00-14.00-ig, december 25-26: 8.00-20.00-ig. Továbbá a téli iskolai szünetben is lehet majd használni december 22-től január 2-ig minden nap 8.00-20.00 időintervallumban. Illetve a tavalyi üzemeltetéshez hasonlóan idén is így alakulnak a jégkorcsolyapálya mindennapjai:

Hétfő-péntek: 14.00-20.00

Szombat-vasánap: 8.00-20.00-ig

Aki imád korcsolyázni, az hamarosan jégre pattanhat a komáromi Jókai ligetben is.