október 24., péntek

Salamon névnap

+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégpálya

34 perce

Jégre fel Komáromban! Hamarosan birtokba vehetjük a korcsolyapályát

Címkék#varázsa#Komáromban#Jókai ligetben#jégpálya#nyitás

A tél közeledtével ismét benépesül a Jókai liget, ahol gőzerővel zajlanak az előkészületek a város kedvelt téli attrakciójára. A jégpálya Komárom egyik legnépszerűbb közösségi helyszíne, ahol idén is zenével, büfével és biztonságos körülményekkel várják a korcsolyázni vágyókat.

Bajcsy Tünde

Hamarosan újra megnyílik a jégpálya Komáromban a Jókai ligetben! A Komáromi Városgazda Kft. már javában dolgozik azon, hogy idén is birtokba vehessék a korcsolyázás szerelmesei a város egyik legkedveltebb téli helyszínét. A 20x40 méteres jégpálya forró italokkal, zenével és biztonságos körülményekkel várja a látogatókat. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Neuvirth Imre megkeresésünkre válaszolt a kérdéseinkre a jégpálya működésével és megnyitásával kapcsolatban.

A Jókai ligetben idén is felépül a jégpálya Komáromban, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt hódolhatnak a téli sportoknak.
A Jókai ligetben idén is felépül a jégpálya Komáromban, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt hódolhatnak a téli sportoknak.
Forrás: Facebook/Komárom

Újra nyílik a jégpálya Komáromban

A Komáromi jégpálya előkészítése már folyamatban van a Jókai ligetben. A Városgazda Kft. munkatársai egyengetik és előkészítik a területet, hogy a hideg beálltával a jég minél előbb készen álljon a korcsolyázók fogadására. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pálya hamar a komáromiak és a környékbeliek egyik legnépszerűbb téli találkozóhelyévé vált.

Téli hangulat, zene és forró italok

A pályán a nyitvatartási idő alatt büfé is működik majd, ahol szendvicsek, forralt bor, tea és más finomságok várják a vendégeket. A jégkorcsolyázás élményét zene és hangulatos világítás kíséri, hogy mindenki átélhesse a tél varázsát a komáromi jégpályán. A Városgazda Kft. tájékoztatása szerint a pályát gyermekek és felnőttek egyaránt használhatják, kizárólag korcsolyacipőben. Korcsolyabérlésre és a pálya külön, nyitvatartási időn kívüli bérlésére nincs lehetőség.

Biztonság és felügyelet minden korosztálynak

A komáromi jégpálya működése alatt biztonsági és karbantartó személyzet ügyel majd a rendre, hétvégéken és a téli szünet idején pedig egészségügyi szakember is jelen lesz. Az óvodák és iskolák számára külön lehetőség nyílik a délelőtti korcsolyázásra, nevelői felügyelettel és előzetes egyeztetéssel. Az óvodás és iskolás csoportok előzetes egyeztetést követően, nevelői felügyelettel, délelőttönként – tehát a nyitvatartási időn kívül – is használhatják a pályát.

Nyitvatartás 

A jégpálya november 29-től lesz használható, hivatalos megnyitó azonban nem lesz. Karácsonykor is üzemelni fog a jégpálya - december 24: 8.00-14.00-ig, december 25-26: 8.00-20.00-ig. Továbbá a téli iskolai szünetben is lehet majd használni december 22-től január 2-ig minden nap 8.00-20.00 időintervallumban. Illetve a tavalyi üzemeltetéshez hasonlóan idén is így alakulnak a jégkorcsolyapálya mindennapjai:

  • Hétfő-péntek: 14.00-20.00
  • Szombat-vasánap: 8.00-20.00-ig

Aki imád korcsolyázni, az hamarosan jégre pattanhat a komáromi Jókai ligetben is.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu