október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szomorú hírrel kezdődik az október: elhunyt a világhírű csimpánzkutató

Címkék#tudomány#antropológus#Dr Jane Goodall

Egy legenda távozott októberben. Jane Goodall, a csimpánzokkal évtizedeken át bensőséges kapcsolatot ápoló kitartó környezetvédő, 91 éves korában elhunyt.

Gábos Orsolya

Kilencvenegy éves korában, október 1-én az égiek közé emelkedett Dr. Jane Goodall világhírű etológus, antropológus, aki fáradhatatlanul tevékenykedett annak érdekében, hogy helyreállítsa a természetet-írta közleményében a Jane Goodall Intézet.

Jane Goodall
Jane Goodall 91 éves korában elhunyt
Fotó: Greg Wood / Forrás:  AFP

Jane Goodall felfedezései forradalmasították a tudományt

Jane Goodall először 26 évesen utazott Afrikába abból a célból, hogy tanulmányozza a csimpánzokat, bár ekkor még tudományos szakképzettség híján volt. Az állatok bizalmát és figyelmét ennek ellenére is sikerült elnyernie.

Felfedezései nemcsak az állati viselkedésről alkotott tudásunkat forradalmasították, hanem átalakították azt is, ahogyan önmagunkat, embereket meghatározzuk

- írták.

A 2002 óta ENSZ békenagykövetként tevékenykedő Dr. Goodall minden erejével igyekezett megosztani a reményt, és világszerte arra ösztönözni az embereket, hogy cselekedjenek és változtassanak minden egyes nap. Heves szószólóként számtalan ügyet és szervezetet támogatott élete során: az emberi jogok, az állatjóllét, a faj- és környezetvédelem, valamint sok más kulcsfontosságú ügy támogatására használta oldalát. A The Hopecast című podcastja milliókhoz jutott el. A csimpánzkutatásról híres etológus, antropológus 2004-ben Magyarországra látogatott, az esemény részeként Jane Goodall, és a Rügyek és Gyökerek magyarországi szervezete jelképesen örökbe fogadta Polát, a nyilvánosság körében immár közismert kiscsimpánzt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu