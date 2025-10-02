Szomorú hírrel kezdődik az október: elhunyt a világhírű csimpánzkutató

Kilencvenegy éves korában, október 1-én az égiek közé emelkedett Dr. Jane Goodall világhírű etológus, antropológus, aki fáradhatatlanul tevékenykedett annak érdekében, hogy helyreállítsa a természetet-írta közleményében a Jane Goodall Intézet.

Jane Goodall 91 éves korában elhunyt

Fotó: Greg Wood / Forrás: AFP

Jane Goodall felfedezései forradalmasították a tudományt

Jane Goodall először 26 évesen utazott Afrikába abból a célból, hogy tanulmányozza a csimpánzokat, bár ekkor még tudományos szakképzettség híján volt. Az állatok bizalmát és figyelmét ennek ellenére is sikerült elnyernie.

Felfedezései nemcsak az állati viselkedésről alkotott tudásunkat forradalmasították, hanem átalakították azt is, ahogyan önmagunkat, embereket meghatározzuk

- írták.

A 2002 óta ENSZ békenagykövetként tevékenykedő Dr. Goodall minden erejével igyekezett megosztani a reményt, és világszerte arra ösztönözni az embereket, hogy cselekedjenek és változtassanak minden egyes nap. Heves szószólóként számtalan ügyet és szervezetet támogatott élete során: az emberi jogok, az állatjóllét, a faj- és környezetvédelem, valamint sok más kulcsfontosságú ügy támogatására használta oldalát. A The Hopecast című podcastja milliókhoz jutott el. A csimpánzkutatásról híres etológus, antropológus 2004-ben Magyarországra látogatott, az esemény részeként Jane Goodall, és a Rügyek és Gyökerek magyarországi szervezete jelképesen örökbe fogadta Polát, a nyilvánosság körében immár közismert kiscsimpánzt.