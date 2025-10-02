1 órája
Szomorú hírrel kezdődik az október: elhunyt a világhírű csimpánzkutató
Egy legenda távozott októberben. Jane Goodall, a csimpánzokkal évtizedeken át bensőséges kapcsolatot ápoló kitartó környezetvédő, 91 éves korában elhunyt.
Kilencvenegy éves korában, október 1-én az égiek közé emelkedett Dr. Jane Goodall világhírű etológus, antropológus, aki fáradhatatlanul tevékenykedett annak érdekében, hogy helyreállítsa a természetet-írta közleményében a Jane Goodall Intézet.
Jane Goodall felfedezései forradalmasították a tudományt
Jane Goodall először 26 évesen utazott Afrikába abból a célból, hogy tanulmányozza a csimpánzokat, bár ekkor még tudományos szakképzettség híján volt. Az állatok bizalmát és figyelmét ennek ellenére is sikerült elnyernie.
Felfedezései nemcsak az állati viselkedésről alkotott tudásunkat forradalmasították, hanem átalakították azt is, ahogyan önmagunkat, embereket meghatározzuk
- írták.
A 2002 óta ENSZ békenagykövetként tevékenykedő Dr. Goodall minden erejével igyekezett megosztani a reményt, és világszerte arra ösztönözni az embereket, hogy cselekedjenek és változtassanak minden egyes nap. Heves szószólóként számtalan ügyet és szervezetet támogatott élete során: az emberi jogok, az állatjóllét, a faj- és környezetvédelem, valamint sok más kulcsfontosságú ügy támogatására használta oldalát. A The Hopecast című podcastja milliókhoz jutott el. A csimpánzkutatásról híres etológus, antropológus 2004-ben Magyarországra látogatott, az esemény részeként Jane Goodall, és a Rügyek és Gyökerek magyarországi szervezete jelképesen örökbe fogadta Polát, a nyilvánosság körében immár közismert kiscsimpánzt.
