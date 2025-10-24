2 órája
„Soha többé most van” – Tatabánya kiállt Izrael mellett a béke és az emlékezés jegyében + galéria, videó
Volt, aki imával, más könnyes szemmel emlékezett. A Tulipános Házban tartott Izrael megemlékezésen a múlt sebei és a béke reménye találkoztak. Tatabánya városa ezúttal nemcsak megemlékezett, hanem üzent is: a „soha többé” nem lehet múlt idő.
A béke, az emlékezés és a felelősségvállalás üzenete lengte be Tatabányát tegnap este, amikor a város adott otthont az Izrael Állam Nemzeti Szolidaritás Napja alkalmából rendezett eseménynek. Az Izrael megemlékezés célja nem csupán a támogatás kifejezése volt, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a történelem ismétlődésének veszélyeire: az antiszemitizmus és a gyűlölet ma is köztünk jár, s a „soha többé” üzenete csak akkor él, ha most, a jelenben is kiállunk érte. A résztvevők között egyházi vezetők, politikusok, művészek és civilek ültek egymás mellett, hogy közösen mondjanak igent az emberi méltóságra és az együttélésre a tatabányai Tulipános Házban.
Izrael megemlékezés - a béke küldetése Tatabányáról
A rendezvény házigazdája, Pauer Csaba, a Hit Gyülekezete tatabányai lelkésze köszöntőjében arról beszélt, hogy a szolidaritás napja nemcsak egy esemény, hanem egy üzenet is a világnak.
Ez az este nem a politikáról vagy a háborúról szól, hanem Isten kiválasztott népéről, Izraelről, és arról a békéről, amelyre mindannyian vágyunk
– fogalmazott.
Szavai szerint Izrael melletti kiállás nemcsak erkölcsi, hanem lelki kérdés is, mert „aki áldja Izraelt, az áldott lesz, aki átkozza, az átkozott”. Hangsúlyozta: a történelem tanít, de nekünk kell meghallanunk a figyelmeztetést, mielőtt újra eluralkodik a gyűlölet.
A lelkész felelevenítette a helyi közösség több évtizedes kapcsolatát is a zsidó kultúrával: a tatabányai gyülekezet tagjai újították fel az elfeledett zsidó temetőt, és kezdeményezték a holokauszt-emlékpark létrehozását a városban.
Izrael hangja: a „soha többé” ma is kötelez
A rendezvény díszvendége, Maran Birman, Izrael magyarországi nagykövetségének képviselője a közönség meghatott tapsa közepette lépett a színpadra. Beszédében felidézte az október 7-i Hamász-támadás borzalmait, amikor több mint 1200 embert gyilkoltak meg, és több száz civilt hurcoltak el túszként.
Október 7-e emlékeztet minket arra, hogy a „soha többé” nem a múlt szava, hanem erkölcsi kötelezettség a jelenben
– hangsúlyozta.
A nagykövethelyettes köszönetét fejezte ki Magyarországnak, amiért „zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus minden formájával szemben”, és külön kiemelte a magyar emberek empátiáját.
Az önök szolidaritása többet jelent számunkra, mint amit szavakkal ki lehet fejezni. Együtt emlékezünk, együtt gyászolunk, és együtt reméljük, hogy a béke egyszer valóban megérkezik
– mondta.
GALÉRIA: Fotókon a Izrael melletti szolidaritási rendezvény Tatabányán (Fotó: B.T.)Fotók: Bajcsy Tünde
Egy gyermekkori emlék tanulsága
Az est egyik legmeghatóbb pillanata Bencsik János, Tatabánya országgyűlési képviselőjének személyes története volt. Gyermekkori emlékét osztotta meg arról a falubeli zsidó szabómesterről, Józsi bácsiról, aki feleségével együtt túlélte a holokausztot, majd visszatért Magyarországra, hogy újrakezdje életét.
Bencsik elmesélte, hogyan látogatták nagyanyjával hetente a családot, vajat, túrót és tejfölt vittek nekik, és közösen imádkoztak.
Ott nem volt különbözőség. Az Ószövetségből olvastak, amit mi is ismertünk, és teljesen természetesnek éreztük. Csak sok évvel később értettem meg, milyen mély jelentősége volt annak, hogy egy keresztény és egy zsidó család együtt hajtotta meg a fejét imában. Gyermekként akkor értettem meg először, hogy a békés együttélés nem vallás, nem nemzetiség kérdése, hanem emberi döntés. Ha tisztelettel fordulunk egymás felé, akkor a legnagyobb különbségek is eltörpülnek
– idézte fel.
Legyen békessége Izraelnek, legyen békessége Magyarországnak, legyen békessége minden jó akaratú embernek a világban
– zárta gondolatait, amelyet hosszú taps követett.
Egy város, amely az együttélésre épít
A rendezvényen felszólalt Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere is, aki köszönetet mondott a szervezőknek, és arról beszélt, hogy Tatabánya története mindig is az együttélésről szólt.
Felidézte a helyi zsidó közösség múltját, amely a város fejlődésének aktív részese volt, ám a holokauszt idején szinte teljesen elpusztult. 1944 tavaszán mintegy háromszáz tatabányai zsidó férfit, nőt és gyermeket hurcoltak el Auschwitzba, ahonnan alig néhányan tértek vissza.
A béke nem a háború utáni csend, hanem a tudatos emberi döntés, hogy többet nem engedünk a gyűlöletnek
– idézte Franklin D. Roosevelt szavait, hozzátéve: – Kívánom, hogy ez az este a remény, az együttélés és a közös felelősségvállalás üzenetét hordozza.
A zene nyelvén a békéért
A meghitt hangulatot Gerendás Péter zenés előadása koronázta meg, aki izraeli és magyar dallamokkal idézte meg a béke hangját. Előadta a világszerte ismert Yerushalayim Shel Zahav című dalt, valamint saját szerzeményét, a „Kicsi lány”-t is, amely a generációk közti szeretet üzenetét hordozza. A közönség együtt énekelt, a teremben örömteli hangulat és meghatottság uralkodott.
„Nem a halállal kell kezdenünk, hanem az élettel” - vallja a tatai zsidóság elkötelezett kutatója