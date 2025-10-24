„Soha többé most van” – Tatabánya kiállt Izrael mellett a béke és az emlékezés jegyében + galéria, videó

A béke, az emlékezés és a felelősségvállalás üzenete lengte be Tatabányát tegnap este, amikor a város adott otthont az Izrael Állam Nemzeti Szolidaritás Napja alkalmából rendezett eseménynek. Az Izrael megemlékezés célja nem csupán a támogatás kifejezése volt, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a történelem ismétlődésének veszélyeire: az antiszemitizmus és a gyűlölet ma is köztünk jár, s a „soha többé” üzenete csak akkor él, ha most, a jelenben is kiállunk érte. A résztvevők között egyházi vezetők, politikusok, művészek és civilek ültek egymás mellett, hogy közösen mondjanak igent az emberi méltóságra és az együttélésre a tatabányai Tulipános Házban.

Az Izrael megemlékezésen Moran Birman, Izrael Állam magyarországi nagykövetségének helyettes vezetője is felszólalt. Beszéde középpontjában a béke és az antiszemitizmus elleni kiállás állt

Forrás: Bajcsy Tünde / 24óra

Izrael megemlékezés - a béke küldetése Tatabányáról

A rendezvény házigazdája, Pauer Csaba, a Hit Gyülekezete tatabányai lelkésze köszöntőjében arról beszélt, hogy a szolidaritás napja nemcsak egy esemény, hanem egy üzenet is a világnak.

Ez az este nem a politikáról vagy a háborúról szól, hanem Isten kiválasztott népéről, Izraelről, és arról a békéről, amelyre mindannyian vágyunk

– fogalmazott.

Szavai szerint Izrael melletti kiállás nemcsak erkölcsi, hanem lelki kérdés is, mert „aki áldja Izraelt, az áldott lesz, aki átkozza, az átkozott”. Hangsúlyozta: a történelem tanít, de nekünk kell meghallanunk a figyelmeztetést, mielőtt újra eluralkodik a gyűlölet.

A lelkész felelevenítette a helyi közösség több évtizedes kapcsolatát is a zsidó kultúrával: a tatabányai gyülekezet tagjai újították fel az elfeledett zsidó temetőt, és kezdeményezték a holokauszt-emlékpark létrehozását a városban.

Izrael hangja: a „soha többé” ma is kötelez

A rendezvény díszvendége, Maran Birman, Izrael magyarországi nagykövetségének képviselője a közönség meghatott tapsa közepette lépett a színpadra. Beszédében felidézte az október 7-i Hamász-támadás borzalmait, amikor több mint 1200 embert gyilkoltak meg, és több száz civilt hurcoltak el túszként.

Október 7-e emlékeztet minket arra, hogy a „soha többé” nem a múlt szava, hanem erkölcsi kötelezettség a jelenben

– hangsúlyozta.